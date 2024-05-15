Дрони ГУР атакували паливну базу у Ростовській області — джерела

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони провело спецоперацію, в результаті якої атаки дронами зазнала паливна база в Ростовській області РФ. На об'єкті спалахнула пожежа.

Про це повідомили джерела Суспільного.

За їхніми словами, безпілотники атакували паливну базу у Пролетарському районі Ростовської області.

"Планова робота ГУР, цілі уражені, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях", — зазначили джерела

15 травня губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що вночі два безпілотні апарати атакували паливну базу в Пролетарському районі. За його словами, сталося два вибухи, проте загоряння палива нібито не сталося. Чиновник також стверджує, що обійшлося без постраждалих.

13 травня Служба безпеки провела спецоперацію, в результаті якої дрони вразили нафтобазу та електропідстанцію у Липецькій та Бєлгородській області РФ.

12 травня ГУР Міноборони провело спецоперацію, в результаті якої дронами були атаковані три важливі об'єкти на території Росії. Удару зазнав Волгоградський нафтопереробний завод, нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

У ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області Росії.