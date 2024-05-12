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Спецоперація ГУР: дрони атакували три об'єкти на території РФ — джерела
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Спецоперація ГУР: дрони атакували три об'єкти на території РФ — джерела

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НПЗ у Волгоградській області РФ
НПЗ у Волгоградській області РФ. ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"/vnpz.lukoil.ru

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони провело спецоперацію, в результаті якої дронами були атаковані три важливі об'єкти на території Росії.

Про це повідомило джерело Суспільного.

За словами співрозмовника, цієї ночі удару зазнав Волгоградський нафтопереробний завод, нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

"Цілі уражено. Ці всі атаки — операція ГУР", — сказало джерело.

Раніше губернатор Волгоградської області Росії Андрій Бочаров заявив, що на Волгоградському НПЗ у Росії виникла пожежа після падіння на його територію безпілотника. Попередньо ніхто не постраждав.

Напередодні, у ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області Росії.

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