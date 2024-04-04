G7 має можливість переглядати стелю цін на російську нафту — Мінфін США

Країни "Групи семи" (G7) мають можливість переглядати обмеження ціни на російську нафту залежно від ринкових умов або інших факторів, але продаж західним країнам нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, не порушує санкцій.

Про це заявила в.о. помічника міністра фінансів США з питань фінансування тероризму Анна Морріс, повідомляє Reuters.

У межах широкомасштабного механізму санкцій проти торгівлі російською нафтою США в лютому запровадили санкції щодо російського державного вантажовідправника "Совкомфлот" і 14 його нафтових танкерів, які беруть участь у транспортуванні російської нафти.

Морріс заявила, що продаж західним країнам нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, не порушує санкцій.

"Як тільки російську нафту переробили, з технічної точки зору це вже не російська нафта. Якщо вона перероблена в країні, а потім відправлена ​​вперед, з погляду санкцій це імпорт із країни покупки, це не імпорт з Росії", — сказала вона.

Представник американського казначейства зазначив, що США не просили Індію скоротити імпорт російської нафти, оскільки метою санкцій і встановленого G7 ліміту ціни в 60 доларів за барель є забезпечення стабільних світових поставок нафти при зниженні доходів Москви.

"Для нас важливо зберегти пропозицію нафти на ринку. Але ми хочемо обмежити прибуток Путіна від цього", — заявив Ерік Ван Ностранд помічник міністра фінансів США з економічної політики.

Ван Ностранд сказав, що покупці можуть купувати російську нафту з більшими знижками за межами механізму обмеження ціни, якщо вони не користуються західними послугами, такими як страхування та брокерство, таким чином обмежуючи можливості Москви для продажу.

Індія стала одним із найбільших покупців російської морської нафти після того, як західні країни запровадили санкції та припинили закупівлі у відповідь на вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Раніше офіційні особи "Групи семи", а також члени Євросоюзу та Австралія погодилися переглянути рівень обмеження ціни на експорт російської нафти і погодили запровадження з 5 лютого двох стель цін на нафтопродукти з РФ.

Що відомо про нафтові санкції

5 грудня набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

На початку травня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, передбачено нафтове ембарго для РФ. На тлі цього повідомлення на світових ринках зросли ціни на нафту.

На початку липня країни "Великої сімки" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі. Механізм має запрацювати 5 грудня 2022 року.

6 жовтня ЄС затвердив 8-ий пакет антиросійських санкцій, який в тому числі закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження мають набути чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів перероблення нафти.

Однак 25 листопада стало відомо, що ЄС призупинив переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії вважали попередню пропозицію щодо ціни на рівні $65 за барель "занадто щедрою" для Росії.

2 грудня після тривалих переговорів країни ЄС домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.