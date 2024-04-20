Нічна російська атака на Україну, атака безпілотників на енергосистему в Росії, допомога від жителів Словаччини та Ізраїль просить більше зброї від США — Суспільне зібрало головні новини ранку 20 квітня.

Нічна атака на Україну

Вночі вибухи пролунали щонайменше у двох регіонах України. О другій ночі у Покровському районі на Донеччині пролунали звуки вибухів, повідомили в МВА. В регіоні повітряну тривогу не оголошували.

Близько пʼятої ранку вибухи пролунали у Запоріжжі, повідомляли кореспонденти Суспільного. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про застосування авіаційних засобів ураження. Тривогу в регіоні оголошували.

Близько сьомої ранку вибухи пролунали і в Одесі, повідомили кореспонденти Суспільного. Там оголошували ракетну небезпеку.

Атака на енергосистему Росії

Вночі вибухи прогриміли і в кількох областях Росії. Внаслідок атаки безпілотників на Брянську область відбулося загоряння об'єкта енергетичної інфраструктури. Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз. Про який саме об'єкт йдеться, він не уточнив.

У Смоленській області безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу, повідомив губернатор Василь Анохін. Згідно з його заявою, ППО збила дрони, але "внаслідок падіння уламків сталося займання ємності з паливно-мастильними матеріалами".

Відкритий вогонь гасять співробітники МНС, відомості щодо постраждалих уточнюються, додав губернатор. Про атаки безпілотників повідомляла влада Бєлгородської, Липецької, Калузької, Брянської та Курської областей.

Словаки за два дні зібрали два мільйони євро на снаряди для України

Жителі Словаччини зібрали понад два мільйони євро на купівлю снарядів для України, після того, як влада країни відмовилася підтримати ініціативу Чехії зі збору коштів та пошуку боєприпасів для Києва, пише Reuters.

Словаччина припинила державну військову допомогу Україні ще минулого року, стверджуючи, що конфлікт не мав військового вирішення, а прем’єр-міністр Роберт Фіцо повторив заклики Москви до мирних переговорів.

Збирачі коштів кажуть, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість не згодна зі зміною зовнішньої політики уряду після вересневих виборів. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поки що ніяк не коментував успіх цієї ініціативи.

Чеська ініціатива: 17 лютого президент Чехії Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування. Понад 15 країн вже приєдналася, але не Словаччина.

У Румунії будують автомагістраль до кордону з Україною та планують нові КПП

У Румунії до 2026 року планують завершити будівництво автомагістралі із Бухареста до Сірету, що на кордоні з Україною. Хочуть вийти до країн Балтії. Президент Сучавської повітової ради Георге Флутур розповів, що в Румунії затвердили реконструкцію автошляху Бухарест-Сірет-Порубне. Дорогу будуватимуть за європейські гроші.

Крім того, Румунія зобовʼязалася розбудовувати і залізничні сполучення до українсько-румунського кордону для того, щоб збільшити кількість вантажів для експортно-імпортних операцій між Україною та країнами ЄС.

Чому це важливо: через постійні страйки на кордоні із Польщею гальмується експорт українського продовольства, що негативно впливає на економіку України.

Ізраїль попросив США виділити більше озброєння

Ізраїль запросив у США виділити більше озброєння в умовах загострення ситуації на Близькому Сході. Про це в п'ятницю повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Ізраїль просить Вашингтон виділити більше танкових снарядів та військового транспорту. Як зазначає агентство, єврейська держава сподівається поповнити свої запаси на тлі війни в Газі та зростаючої напруженості з Іраном.

Що це означає: Американський Конгрес голосуватиме за допомогу Ізраїлю 20 квітня. Раніше спікер Палати представників США Джонсон опублікував чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування безпеки. Невідомо, чи погодить США прохання від Ізраїлю і чи це не вплине на ухвалення допомоги Україні.