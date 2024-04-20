У Румунії будують автомагістраль до кордону з Україною та планують нові КПП

У Румунії до 2026 року планують завершити будівництво автомагістралі із Бухареста до Сірету, що на кордоні з Україною. Хочуть вийти до країн Балтії.

Про це розповів президент Сучавської повітової ради Георге Флутур, якого цитує Укрінформу.

За його словами, в Румунії затвердили реконструкцію автошляху Бухарест-Сірет-Порубне. Дорогу будуватимуть за європейські гроші.

"Ми зобов'язані вжити всі необхідні заходи, щоб продовжити цю дорогу до Чернівців, Тернополя, Львова та Польщі із виходом до шляху на країни Балтії", — сказав Флутур.

Він зазначив, що такий автошлях від Чорного до Балтійського і Егейського морів є стратегічним для НАТО. Але для того, щоб існуючий зараз пункт пропуску "Порубне-Сірет" міг пропустити ще більше вантажів, його потрібно розширити. Для цього представили стратегію розвитку прикордонної інфраструктури. У документі передбачено будівництво нових та модернізація існуючих пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні

Крім того, Румунія зобовʼязалася розбудовувати і залізничні сполучення до українсько-румунського кордону для того, щоб збільшити кількість вантажів для експортно-імпортних операцій між Україною та країнами ЄС. Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм зазначив, що румунський кордон для України зараз "одним із найважливіших".

"З огляду на ситуацію на польському кордоні у нас завжди має бути альтернатива, як ми можемо використовувати наші прикордонні пункти пропуску для вивезення наших вантажів", — сказав Найєм.

Він сказав, що це перший такий план серед усіх українських західних сусідів. За результатами обговорень і презентацій урядовці обох країн домовилися протягом найближчих двох тижнів спільно звернутися до Єврокомісії щодо фінансування будівництва нових та розбудови існуючих пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.