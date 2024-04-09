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Шмигаль — про бронювання військовозобов'язаних: "Дав доручення внести оновлену, більш справедливу постанову"
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Шмигаль — про бронювання військовозобов'язаних: "Дав доручення внести оновлену, більш справедливу постанову"

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Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: пресслужба уряду

Прем'єр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам оновити постанови щодо визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобов'язаних.

Про це посадовець повідомив під час засідання уряду 9 квітня.

Шмигаль зазначив, що сьогодні обороноздатність України залишається пріоритетом номер один, у зв'язку з чим щотижня ухвалюються рішення для посилення держави.

"Ефективна оборона — це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура", — підкреслив прем'єр.

Посадовець наголосив, що "одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе та раціональне бронювання військовозобов'язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі".

"Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену й більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури", — розповів Шмигаль.

Прем'єр додав, що потрібні чіткі та зрозумілі критерії, аби ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в державі.

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