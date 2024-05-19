Гелікоптер із президентом Ірану на борту зазнав аварії

На північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером, який перевозив президента країни Ібрагіма Раїсі. Вертоліт здійснив жорстку посадку.

Про це повідомляють іранські ЗМІ Тasnim та IRNA.

У колоні президента було три гелікоптери. Два вертольоти з кількома міністрами та чиновниками без проблем приземлилися.

Вертоліт, на борту якого перебували президент Ірану, глава МЗС країни Хосейн Амір Абдоллахян, аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, зазнав аварії через жорстку посадку.

Рятувальні групи Товариства Червоного Півмісяця Ірану, військові сили та поліція направлені на пошуки вертольота.

Місцеві жителі кажуть, що ситуація складна через туман в цьому районі. Рятувальники намагаються дістатися повітряного судна. Голова Товариства Червоного Півмісяця Ірану (IRCS) заявив, що 40 груп рятувальників і швидкого реагування були направлені в район, де зазнав аварії гелікоптер з президентом Ірану.

Іранські рятувальні групи точно визначили місце аварії вертольота — поблизу села Озі, розташованого в лісах Арасбаран у північно-західній провінції Східний Азербайджан.

Групи порятунку та швидкого реагування працюють лише на землі, враховуючи погодні умови та рельєф регіону — місцем аварії є важкопрохідна гірська зона. Для пошукової операції також використовувалися безпілотники, але жахлива погода заважала повітряним місіям.

Міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді підтвердив національному телебаченню, що один із вертольотів президентського конвою жорстко приземлився.

"Різні групи рятувальників рухаються до місця події, але через туман і погану погоду може знадобитися час, щоб дістатися до місця події. Роботи контролюються", — сказав Вахіді.

Віцепрезидент Ірану з виконавчих справ Мохсен Мансурі заявив, що іранські офіційні особи після катастрофи розмовляли з двома людьми, які перебували в тому самому гелікоптері, що й президент Ібрагім Раїсі. У зв'язку з цим Мансурі зазначив, що "здається, інцидент не був серйозним".

"Міністерство зв'язку та інші служби безпеки визначили місце інциденту в радіусі 2 кілометрів. Через погодні умови доступ до цього району ускладнений", — сказав він.

Агентство Mehr повідомило, що з Раїсі все добре і автомобільний кортеж з президентом їде в Тебріз. Проте згодом повідомлення про пересування Раїсі в автомобілі агентство видалило.

Начальник штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакері наказав армії, Корпусу вартових ісламської революції та команді правоохоронних органів Ірану задіяти всі свої можливості та обладнання для пошуку гелікоптера президента та для операції з порятунку та надання допомоги.

Увечері агентство IRNA повідомило, що оголошено точне місце аварії гелікоптера президента в районі між Ардеширом і Бразіном у Варзегані. Зазначається, що місцевість скеляста, а крім того туманна та дощова погода ускладнили надання допомоги.

В регіон направлено близько 240 рятувальників Червоного Півмісяця, які дислокуються в селі Узі. У районі працюють групи безпілотників, рятувальники та центр радіозв'язку Червоного Півмісяця.

Місцеві ЗМІ поширили інформацію про нібито виявлення вертольота, однак представник іранського Червоного Півмісяця, який перебуває в районі, де тривають пошукові роботи, спростував повідомлення.