Петиція із закликом призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок, збір підписів якої стартував 22 березня, набрала необхідну кількість голосів. Тепер уряд має її розглянути.

Документ опубліковано на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

Серед іншого авторка петиції Інна Турова стверджує, що родичі українських полонених захисників, які зараз розкидані по російських в’язницях, не отримують жодної інформації про стан здоров’я чи місце перебування бійців, а також не можуть почути їхні голоси, аби впевнитися, що полонені справді живі.

Натомість за її словами, росіяни, які захоплені в полон, вже давно написали й зателефонували своїм рідним.

"І рідні наших ворогів живуть спокійно, знаючи про забезпечену долю тих, хто приходив нас вбивати. Вони знають, що Україна урядовим документом закріпила право російських військовополонених на телефонні розмови, хоча це зовсім не передбачено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року, яка гарантує лише листування", — зазначає Турова.

Підписанти петиції вважають, що ставлення до полонених противників "має мати розумні межі". Тому вони просять владу призупинити надання полоненим росіянам права на телефонний зв’язок доти, доки РФ також не забезпечить можливість українським захисникам регулярно користуватися телефонним зв’язком.

"Подальша можливість у полонених ворогів зв’язатися з рідними має залежати від політики Росії, яка ведеться стосовно наших захисників", — йдеться у документі.

Турова також стверджує, що такі дії уряду не порушать права російських полонених на їхній зв'язок із зовнішнім світом, закріплене відповідним розділом Женевської конвенції, а також не порушать права людини, закріплені у міжнародних документах.

Що відомо про минулі обміни полоненими

8 лютого 2024 року Україна провела 51-й обмін військовополоненими та повернула з російського полону 100 людей.

Також обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

Обмін 3 січня став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна повернула додому 230 військових та цивільних.