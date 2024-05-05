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Патріарх Варфоломій закликав Росію та Україну до обміну полонених "всіх на всіх"
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Патріарх Варфоломій закликав Росію та Україну до обміну полонених "всіх на всіх"

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Вселенський Патріарх Варфоломій
Вселенський Патріарх Варфоломій. AP Photo/Khalil Hamra

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Росією та Україною за принципом "всіх на всіх".

Про це Варфоломій сказав у своєму зверненні з нагоди Великодня, передає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Це було би дуже відчутним підтвердженням сили Воскресіння Господнього. Ми просимо в Господа милості освітити наші думки та серця , щоби ми могли йти шляхом істини та свободи, сповнені надії, з вісткою про восрексіння Христа на наших вустах", — наголосив Патріарх.

Папа Римський під час великоднього послання також закликав Росію та Україну обміняти полонених "всіх на всіх".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.

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