Угорщина висунула умову українським військовополоненим, яких Росія у червні минулого року передала Будапешту, нібито через їхнє угорське походження, не повертатися в Україну до завершення війни.

Про це повідомляє німецьке видання DW, журналісти якого поспілкувалися із двома військовими, які були у групі з 11 полонених людей.

Один зі співрозмовників розповів про допит Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) після того, як полонених привезли до Москви.

"Угорщина сказала Росії, що наші бабці могли бути угорками, тож вони забирають своїх людей", – додав він.

Колишні військовополонені також стверджують, що з 11 людей, яких Росія передала Угорщині, лише один є етнічним угорцем.

"Але мені сказали: або ти говориш так, як треба – що ти угорець, або невідомо, чи тебе довезуть назад", – розповів один із чоловіків.

Зазначається, що групу із 11 людей спершу вивезли літаком до Стамбула, а потім вже до Будапешта. Там їх заселили в готелі й попросили не гуляти містом, поки вони не отримають статус біженців. Також чоловікам дозволили подзвонити рідним і запросити їх у гості.

Також співрозмовники розповіли, що представники Угорщини висунули колишнім полоненим умову не повертатись в Україну до закінчення війни, бо інакше "таких звільнень більше не відбудеться".

При цьому п’ятеро військових все ж повернулися в Україну, звернувшись по допомогу до посольства України в Будапешті. Там їм допомогли з документами та надали авто для супроводу через кордон.

Після цього, як підтвердила вже колишня представниця уповноваженого з питань зниклих безвісти в Закарпатській області Власта Рейпаші, наступного передання військовополонених із Росії до Угорщини не відбулося.

Що відомо про передачу Росією Угорщині українських військовополонених

9 червня 2023 року тодішній речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що український уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо передачі Росією Угорщині українських військовополонених. За його словами, до МЗС України було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для передачі йому звернення з вимогою надати детальну інформацію про переданих Росією Будапешту українських військовополонених і невідкладно забезпечити до них доступ консула.

Перед тим спочатку в ЗМІ, а згодом і на рівні публічних заяв угорських посадовців з‘явилася інформація про передачу Росією Угорщині українських військовополонених.

Так, віцепрем’єр Угорщини із церковних справ Жолт Шем’єн підтвердив, що Росія передала до Угорщини 11 військовополонених — закарпатських угорців. Раніше про це заявляла Російська православна церква.

16 червня уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що Україна встановила місцеперебування та прізвища одинадцяти полонених українців угорського походження, яких Росія передала Угорщині.

20 червня посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених.

23 червня українські дипломати вивезли з Угорщини іще двох українських військовополонених.