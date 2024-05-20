Укренерго: графіки погодинних відключень можуть бути застосовані у всіх регіонах

У понеділок, 20 травня, графіки погодинних відключень електроенергії можуть бути застосовані з 18:00 до 24:00 у всіх регіонах України для промислових та побутових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для подолання дефіциту в енергосистемі будуть залучати імпорт та аварійну допомогу з п'яти країн.

На ранок знеструмлено 407 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській області.

Як відзначили енергетики, завдяки потеплінню та сонячній погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, але у вечірні та нічні години нестача електроенергії є суттєвою.

“Через це сьогодні, 20 травня, на період з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діють графіки погодинних відключень. Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр “Укренерго” вже довів до кожного обленерго”, — йдеться у повідомленні.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В “Укренерго” зазначили, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів росіян по українських електростанціях.

Зазначається, що з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

“Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо у години максимального споживання. Тому Диспетчерський центр “Укренерго” змушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів”, — наголосили енергетики.

За даними енергетиків, 19 травня для подолання дефіциту в енергосистемі на запит “Укренерго” було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

Також, з 09:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Вночі 20 травня з 00:00 до 07:00 також застосовувалась аварійна допомога з країн Європи.

Імпорт:

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 19 499 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 415 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.