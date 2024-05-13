13 травня з прикордонного Вовчанська Харківської області евакуювали людей, яких росіяни з 11 травня тримали в полоні в підвалі.

Про це Суспільному розказали Світлана та Володимир, які сьогодні зранку втекли та дісталися до волонтерів.

"Вони нам нічого не сказали. З підвалу не випускали. А сьогодні вранці зайшов солдат і каже: "Повертаємося так, як і прийшли". Забрали поранених, і ми в цей момент бігом-бігом — і тікати. Там ще люди лишилися", — розповів Володимир.

Прокуратура почала розслідування за фактом полону жителів Вовчанської громади. Про це розказав в етері Суспільного речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, слідчі встановили, що люди два дні провели у підвалі, їх не випускали, примушували надавати росіянам медичну допомогу.

У Вовчанську на ранок 13 травня лишаються близько 500 людей, сказав Суспільне Харків керівник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі. За його словами, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста — бої.

"Ситуація важка у тому плані, що місто Вовчанськ розташоване за чотири кілометри від державного кордону, тому, можна сказати, що усе передмістя — це і є кордон, і там ведуться зараз бої. Ворог наступає, але наші Збройні Сили дають відсіч", — говорить очільник МВА.