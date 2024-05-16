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"Повернення депортованих дітей та обмін полоненими". В Офісі омбудсмена відбулося засідання напередодні Саміту миру
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"Повернення депортованих дітей та обмін полоненими". В Офісі омбудсмена відбулося засідання напередодні Саміту миру

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Формула миру, Україна, Глобальний саміт миру
Засідання робочої групи по 4 пункту української "формули миру". Telegram/Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що напередодні Глобального саміту миру відбулося засідання робочої групи з приводу четвертого пунктуЗвільнення всіх полонених і депортованих. української "формули миру". У заході взяли участь 49 представників різних світових інституцій.

Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram.

"Ключове: підготовка до Саміту миру, на якому одне з основних питань буде присвячено гуманітарному напрямку — поверненню депортованих та полонених. До нього (засідання — ред.) доєдналося 49 учасників: представники різних країн світу, міжнародних організацій (ООН, МКЧХ, ЄС). Незмінно засідання провели спільно зі співголовами робочої групи — послами Канади та Норвегії в Україні", — розповів омбудсмен.

Лубінець наголосив на важливості донесення послами різних держав донесли своїм урядам необхідності працювати у певних напрямках щодо четвертого пункту "формули".

Зокрема, йдеться про:

  • повернення в Україну депортованих і примусово переміщених дітей, а також верифікацію їхніх даних;
  • сприяння негайному доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН до місць утримання цивільних та військовополонених для припинення практики тортур;
  • розблокування проведення обмінів, задля повернення в Україну військовополонених і цивільних громадян.

Глобальний саміт миру

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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