У 2024 році російська армія хоче залучити близько 400 тисяч військових-контрактників, щоб компенсувати значні втрати у війні проти України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У звіті зазначається, що Росія щовесни та щоосені проводить призов на військову службу і цього року весняний призов розпочався 1 квітня. Цієї весни планується призвати близько 150 тисяч військових віком від 18 до 30 років. Строковики проходитимуть службу 12 місяців у всіх родах військ збройних сил Росії, але наразі вони не залучені на бойові позиції в Україні.

"Військовослужбовці строкової служби залучаються в гарнізони по всій Росії. У сухопутних частинах зазвичай утворюють батальйон, окремий від батальйонів, укомплектованих військовослужбовцями контрактної служби. Деякі строковики, ймовірно, служать у регіонах Росії, прилеглих до українського кордону, у підрозділах, що забезпечують охорону кордону", — йдеться у звіті.

У британській розвідці зазначили, що російські війська, які воюють в Україні укомплектовані військовими-контрактниками і деякими резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року.

"На військовослужбовців строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом і потім проходили службу в Україні. Ймовірно, російська влада не хоче наражатися на ризик бойових втрат серед солдатів строкової служби, що, швидше за все, буде непопулярним кроком. Втрати серед бійців-добровольців більш прийнятні для суспільства", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що Росія у 2024 році прагне набрати близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом.

"Це для того, щоб підтримати свої сили в Україні, які зазнали величезних втрат, і підтримати свої оголошені плани збільшити чисельність збройних сил до 1,32 мільйона цього року та 1,5 мільйона згодом", — йдеться у звіті.

У вересні 2023 року розвідка Великої Британії зазначала, що Росія має намір набрати до армії 420 тисяч контрактників до кінця 2023 року, що негативно вплине на робочу силу в різних невійськових галузях.

Пізніше у жовтні представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що Росія щомісяця мобілізує на війну проти України понад 20 тисяч людей.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Путін 21 вересня 2022 року оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що під час мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів. Згодом держдума дозволила відправляти на війну засуджених за тяжкі злочини.

28 жовтня Путін оголосив про закінчення мобілізації. Шойгу же поінформував, що в Україну відправили 82 тисячі мобілізованих росіян.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія нищить корінні народи під приводом мобілізації. У грудні повідомлялось, що на території Білорусі збільшилася кількість російських мобілізованих.

В ГУР заявили, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби.

У Росії 1 квітня розпочався новий набір військовослужбовців контрактників. Міноборони РФ планувала поповнити армію на 400 тисяч солдатів.

4 серпня Путін підписав закон, який підвищує вік призову громадян на військову службу з 18 до 30 років і заборону призовникам на виїзд за кордон.

25 серпня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що призов у Росії триває постійно і щомісяця вдається мобілізувати від 20 до 22 тисяч людей і зараз розглядається варіант призову додатково 450 тисяч.

3 вересня у британській розвідці заявили, що у спробах уникнути мобілізації перед президентськими виборами в Росії, Кремль вербує на війну в Україні іноземців, зокрема мігрантів з Центральної Азії. За даними розвідки, у Росії є щонайменше шість мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями.