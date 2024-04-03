Росія готує на 1 червня мобілізацію 300 тисяч військових — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з його фінським колегою Олександром Стуббом.

Водночас президент зазначив, що Україні наразі не потрібно мобілізовувати 500 тисяч військових.

"Півмільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті — вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано — поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових", — сказав Зеленський.

У вересні 2023 року розвідка Великої Британії зазначала, що Росія має намір набрати до армії 420 тисяч контрактників до кінця 2023 року, що негативно вплине на робочу силу в різних невійськових галузях.

Пізніше у жовтні представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що Росія щомісяця мобілізує на війну проти України понад 20 тисяч людей.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Путін 21 вересня 2022 року оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що під час мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів. Згодом держдума дозволила відправляти на війну засуджених за тяжкі злочини.

28 жовтня Путін оголосив про закінчення мобілізації. Шойгу же поінформував, що в Україну відправили 82 тисячі мобілізованих росіян.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія нищить корінні народи під приводом мобілізації. У грудні повідомлялось, що на території Білорусі збільшилася кількість російських мобілізованих.

В ГУР заявили, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби.

У Росії 1 квітня розпочався новий набір військовослужбовців контрактників. Міноборони РФ планувала поповнити армію на 400 тисяч солдатів.

4 серпня Путін підписав закон, який підвищує вік призову громадян на військову службу з 18 до 30 років і заборону призовникам на виїзд за кордон.

25 серпня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що призов у Росії триває постійно і щомісяця вдається мобілізувати від 20 до 22 тисяч людей і зараз розглядається варіант призову додатково 450 тисяч.

3 вересня у британській розвідці заявили, що у спробах уникнути мобілізації перед президентськими виборами в Росії, Кремль вербує на війну в Україні іноземців, зокрема мігрантів з Центральної Азії. За даними розвідки, у Росії є щонайменше шість мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями.