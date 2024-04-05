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Мандат комісії ООН з розслідування порушень прав людини в Україні продовжено ще на рік
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Мандат комісії ООН з розслідування порушень прав людини в Україні продовжено ще на рік

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ООН, права людини, Україна
ООН. УНІАН

Рада ООН з прав людини 5 квітня продовжила ще на один рік повноваження Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Ради ООН з прав людини.

Загалом Рада ООН з прав людини прийняла сім резолюцій, а також терміново заснувала групу з трьох незалежних експертів щодо Білорусі й розширила мандати на Україну, Корейську Народно-Демократичну Республіку, Сирію, Гаїті, Малі та Білорусь.

"У резолюції щодо положення з правами людини в Україні у зв’язку з російською агресією, яка була ухвалена 27 голосами "за", 3 "проти" і 17-ма, які "утрималися", Рада вирішила продовжити повноваження Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні ще на один рік", — йдеться у повідомленні.

У документі також міститься прохання до Комісії з розслідування надати усну оновлену інформацію Раді на її 57-й сесії та представити всеосяжну доповідь Ради на її 58-й сесії. Також результати розслідування Комісії будуть представлені у вигляді доповіді Генеральної асамблеї ООН на її 79-й сесії.

Прийнята Радою ООН з прав людини резолюція містить заклик до "негайного припинення порушення прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права в Україні". Також у документі закликають Росію до виведення військ з усієї території України, як і припинення незаконної мобілізації до армії РФ мешканців тимчасово окупованих українських територій і примусового переміщення та депортації цивільних осіб в межах України або до РФ.

Незалежну міжнародну комісію з розслідування порушень в Україні було створено Радою ООН з прав людини у 2022 році для розслідування всіх ймовірних порушень та утисків прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язаних із ними злочинів у контексті агресії Росії проти України.

26 березня моніторингова місія ООН з прав людини прозвітувала, що зафіксувала страту російськими окупантами 32 полонених українських воїнів у період з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 року.

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