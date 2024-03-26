ООН зафіксувала страту російськими окупантами 32 українських полонених за зиму

Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала страту російськими окупантами 32 полонених українських воїнів у період з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 року.

Про це пишуть у звіті, оприлюдненому 26 березня.

Як зазначається, представники Організації Об'єднаних Націй провели інтерв'ю з 60 захисниками України, звільненими із полону.

Місія підкреслює, що армія РФ продовжує застосовувати раніше встановлені практики тортур, жорстокого поводження, смертей у полоні, утримання під вартою без зв'язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень, а також жахливих умов утримання.

"Окрім цього, ММПЛУ задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках в період із грудня 2023 року по лютий 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який із попередніх періодів", — вказується у звіті.

ООН також підтверджує інформацію про насильство росіян над жителями окупованих територій України. Мовиться про вбивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів.