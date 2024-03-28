Росія ветувала резолюцію ООН про продовження моніторингу санкцій проти КНДР

Росія на засіданні Ради безпеки ООН 28 березня ветувала резолюцію, яка продовжувала мандат групи експертів, відповідальних за моніторинг санкцій проти Північної Кореї, хоча самі санкції залишаються в силі.

Як повідомляє Associated Press, у Радбезі з 15 членів проголосували 13 "за", Росія "проти", а Китай утримався.

Резолюція Ради Безпеки продовжила б мандат групи експертів на рік, але вето Росії призупинить її роботу, коли її поточний мандат закінчиться наприкінці квітня.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив Раді перед голосуванням, що західні країни намагаються "задушити" КНДР і що санкції втрачають свою "актуальність" і "відірвані від реальності" у запобіганні розповсюдженню ядерної зброї в країні.

Він звинуватив групу експертів у тому, що вона "все більше зводиться до того, щоб грати на руку західним підходам, передруковувати упереджену інформацію та аналізувати газетні заголовки та фотографії низької якості". Таким чином, за словами Небензі, група "по суті визнає свою неспроможність дати тверезі оцінки статусу режиму санкцій".

Водночас заступник посла США в ООН Роберт Вуд назвав роботу групи надзвичайно важливою та звинуватив Росію в спробах замовчати її "незалежні об’єктивні розслідування", оскільки вона "минулого року почала повідомляти про кричущі порушення Росією резолюцій Ради Безпеки ООН".

Він попередив, що вето Росії підбадьорить Північну Корею продовжувати загрожувати глобальній безпеці через розробку "балістичних ракет великої дальності та спроби уникнути санкцій".

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі засудив вето Росії як "безрозсудну дію", яка підриває санкції, запроваджені проти Північної Кореї, водночас застеріг від поглиблення співпраці між Північною Кореєю та Росією, особливо тому, що Північна Корея продовжує постачати Росії зброю, для війни проти України.

Пані посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що вето Росії не демонструє "занепокоєння щодо північнокорейського народу або ефективності санкцій".

"Мова йде про те, що Росія отримує свободу ухилятися від санкцій і порушувати їх у гонитві за зброєю, яка буде використана проти України. Ця комісія, яка викривала недотримання санкцій, створила незручності для Росії", — сказала Вудворд.

Посол Франції в ООН Ніколя де Рів'єр додав, що "Північна Корея надає Росії військові матеріали на підтримку її агресії проти України, порушуючи багато резолюцій, за які проголосувала Росія".

Як відреагували в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вето РФ на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про розширення мандату групи експертів, які стежить за санкціями проти Північної Кореї є "фактично явкою з повинною".

"Москва більше не приховує військової співпраці з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів у порушення санкцій, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України", — написав він у Твіттер.

За словами міністра, сьогоднішнє голосування є ще одним прикладом того, як незаконна присутність Росії в Радбезі ООН ставить під загрозу глобальну безпеку.

"Ми закликаємо всі миролюбні країни рішуче засудити вето Росії та згуртуватися за Україну в боротьбі проти російської агресії та поширення терору та беззаконня у всьому світі", — написав Кулеба.

Він також опублікував фото північнокорейської ракети, яка вдарила по Харкову на початку цього року.

"Ми повинні перемогти режим Путіна шляхом рішучих і колективних дій, щоб гарантувати, що такі жахливі фотографії не з’являться в інших країнах і частинах світу", — наголосив міністр.

Що відомо про санкції проти КНДР

Радбез запровадив санкції після першого випробувального ядерного вибуху КНДР у 2006 році та посилювала їх у цілому 10 резолюціях, прагнучи — поки що безуспішно — скоротити фінансування та стримати її ядерну програму та програму балістичних ракет.

Остання резолюція про санкції була прийнята РБ ООН в грудні 2017 року. Китай і Росія наклали вето на резолюцію, запропоновану США в травні 2022 року, яка передбачала введення нових санкцій через серію запусків міжконтинентальних балістичних ракет.

Рада Безпеки створила комітет для моніторингу санкцій, а мандат групи експертів з розслідування порушень було продовжено на 14 років.

17 березня США та Південна Корея створили нову робочу групу, яка має на меті перешкодити КНДР закуповувати незаконну нафту з Росії. Представники країн заявили, що нафта є важливим ресурсом для ядерних та ракетних розробок та військової могутності Північної Кореї. Згідно з обмеженнями РБ ООН щодо ядерної зброї та ракетних програм Північної Кореї, Пхеньян має право імпортувати 4 мільйони барелів нафти та 500 000 барелів нафтопродуктів на рік.

Група експертів ООН, яка стежить за виконанням санкцій, заявила цього місяця, що танкери під прапором Північної Кореї могли доставити понад 1,5 мільйона барелів нафтопродуктів у період з 1 січня по 15 вересня минулого року.

Крім того, експерти заявили, що розслідують 58 імовірних кібератак Північної Кореї в період з 2017 по 2023 рік, які принесли їй 3 млрд доларів на подальший розвиток програми створення ядерної зброї.

Експерти також заявили, що Північна Корея продовжує нехтувати санкціями, в тому числі шляхом подальшого розвитку своєї ядерної зброї та виробництва матеріалів, що розщеплюються, — ключових інгредієнтів зброї. Також продовжується імпорт продуктів нафтопереробки всупереч рішенням ради.