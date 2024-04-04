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Україна і Литва провели переговори щодо укладання двосторонньої безпекової угоди — Офіс президента
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Україна і Литва провели переговори щодо укладання двосторонньої безпекової угоди — Офіс президента

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Безпекова угода
Українська делегіція під час переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди з Литвою. Офіс президента

Україна та Литва сьогодні, 4 квітня, провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Зокрема були визначили ключові пункти та узгодили графік роботи над підготовкою двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Там нагадали, що українську делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. При цьому черговий раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква. Литовську делегацію очолює перший заступник канцлера уряду Литви Роландас Кріщюнас.

За словами Жовкви, документ щодо двосторонньої безпекової угоди з Литвою міститиме низку положень, які вперше вдалося закріпити в подібних договорах.

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.

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