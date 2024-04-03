НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський обговорив із прем'єром Японії підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди
ЗеленськийУКРАЇНАЯпоніяВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітикаПодіїЕкономіка

Зеленський обговорив із прем'єром Японії підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський виступає під час конференції, Київ, Україна, 25 лютого 2024 року. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 3 квітня, поговорив телефоном із главою уряду Японії Фуміо Кішідою. Зокрема сторони обговорили стан підготовки двосторонньої безпекової угоди між країнами за підсумками трьох раундів переговорів.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті і про повітряні атаки Росією території України й розповів, що тільки початку цього року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 "шахедів" і майже 7 тисяч керованих авіабомб.

"Наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів. У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні – це гарний приклад для інших міжнародних партнерів. Поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні: у спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації", — сказав президент.

Зеленський додав, що Японія вже надала Україні фінансову підтримку на понад 12 мільярдів доларів та анонсувала додаткову допомогу на поточний рік і подякував уряду країни та всьому японському народу за масштабну й різнобічну допомогу.

19 лютого прем'єр Денис Шмигаль під час відкриття японсько-української конференції з економічного розвитку та відбудови у Токіо розповідав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, Японія надала Україні понад 10 мільярдів доларів різноманітної підтримки, з яких фінансово-економічна підтримка становить 8,5 мільярдів доларів.

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Зеленський
Закупівля РЕБ та дронів і протидія ударам Росії: Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача
Володимир Зеленський
Зеленський заслухав доповідь Сирського та розповів про планування роботи з партнерами
Зеленський
Зеленський і прем’єр Португалії обговорили підписання безпекової угоди
Зеленський
Зеленський відповів на засудження ООН ударів на НПЗ та завод "шахедів" у Татарстані
На початок