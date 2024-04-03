Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 3 квітня, поговорив телефоном із главою уряду Японії Фуміо Кішідою. Зокрема сторони обговорили стан підготовки двосторонньої безпекової угоди між країнами за підсумками трьох раундів переговорів.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті і про повітряні атаки Росією території України й розповів, що тільки початку цього року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 "шахедів" і майже 7 тисяч керованих авіабомб.

"Наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів. У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні – це гарний приклад для інших міжнародних партнерів. Поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні: у спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації", — сказав президент.

Зеленський додав, що Японія вже надала Україні фінансову підтримку на понад 12 мільярдів доларів та анонсувала додаткову допомогу на поточний рік і подякував уряду країни та всьому японському народу за масштабну й різнобічну допомогу.

19 лютого прем'єр Денис Шмигаль під час відкриття японсько-української конференції з економічного розвитку та відбудови у Токіо розповідав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, Японія надала Україні понад 10 мільярдів доларів різноманітної підтримки, з яких фінансово-економічна підтримка становить 8,5 мільярдів доларів.

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.