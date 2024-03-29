Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відкинув заяви російських пропагандистів, що нібито під час виходу Сил оборони з Авдіївки в полон було взято ледь не "тисячі" українських військових. За його словами у російський полон потрапило 25 солдатів ЗСУ.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми відвели свої сили з Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність нашої оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед. Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії", — пояснив головком ЗСУ.

Він зауважив, що у таких умовах було неможливо вести ефективну контрбатарейну боротьбу.

"Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки. На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це – війна… Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців", — сказав Сирський.

Генерал наголосив, що влада та компетентні структури роблять усе можливе, що визволити цих військових.

"Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам: ми нікого не забули та робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону. До цих зусиль повною мірою залучені як керівництво нашої держави, так і Головне управління розвідки Міністерства оборони та командування Збройних сил", — сказав він.

Сирський також розповів, що наступ на Авдіївку обернувся для російських окупантів значними втратами, і про це навряд чи будуть розповідати у "російському телевізорі".

"Лише у період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47 186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів", — сказав головком ЗСУ.

Що відомо про наступ РФ на Авдіївку з жовтня 2023 року і вихід звідти українських військ

З 10 жовтня 2023 року російські війська почали штурмувати Авдіївку Донецької області, яка межує з окупованим у 2014 році Донецьком, колонами техніки. Цей етап оборони міста назвали "великий наступ на Авдіївку". Тоді командир спецроти Максим "Лютий" казав про близько 60 одиниць важкої техніки, яка атакувала українських оборонців протягом двох днів.

Станом на кінець грудня 2023 року російські війська дійшли впритул до міста й атакували з 20-30 напрямків, розвідав начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Він казав про третю хвилю штурмів Авдіївки.

Авдіївку обстрілювали зі всіх наявних видів озброєння, в січні російські війська почали засипати місто авіабомбами: з 1 по 12 січня, наводив дані очільник МВА, російські війська застосували по Авдіївці 154 крилаті авіабомби за 12 днів січня. Вперше КАБи вони почали використовувати із кінця серпня й за минулий рік скинули 146 авіабомб.

30 січня 2024 року в Авдіївці лишилось менше тисячі жителів.

14 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій підтвердив в Авдіївці кілька днів тривають вуличні бої.

На початку лютого в місто почали прориватися російські диверсійні групи. "Як таких вуличних боїв немає, звичайно якісь ДРГ намагаються пройти в місто, пройти вулицями, але хлопці це відпрацьовують", — казав 6 лютого Віталій Барабаш.

11 лютого командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про те, що до Авдіївки направили "свіжі сили". А 13 лютого речник 110-ї ОМБр підтвердив, що в місто перекинули додаткові підрозділи, а сили їхньої бригади вперше за понад два роки вивели на ротацію.

15 лютого 3-тя окрема штурмова бригада підтвердила, що їх перекинули в район Авдіївки для підкріплення Сил оборони України.

Українським силам, які боронять Авдіївку, виділили додаткові боєприпаси та зброю. Водночас відбувалося підсилення підрозділів, на загрозливих напрямках відбуваються маневри, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

17 лютого військове командування України ухвалило рішення вивести підрозділи з Авдіївки і зайняти оборону на підготовлених рубежах.