НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Вуличні бої тривають кілька днів": в ОСУВ "Таврія" розказали про ситуацію в Авдіївці
ДОНБАСАвдіївкаВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіониТоп регіонів

"Вуличні бої тривають кілька днів": в ОСУВ "Таврія" розказали про ситуацію в Авдіївці

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Вуличні бої тривають кілька днів&quot;: в ОСУВ &quot;Таврія&quot; розказали про ситуацію в Авдіївці
Фото: поліція Донеччини

На Авдіївському напрямку ситуація динамічна та контрольована. У місті вже кілька днів тривають вуличні бої. Армія РФ у своїх штурмах використовує бронегрупи та піхоту.

Про це в ефірі національного марафону "Єдині новини" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Ми не коментуємо взагалі події в Авдіївці режиму реального часу, бо це не футбольний матч. З метою безпеки українських військових не повідомляємо їх місце розташування", — наголосив Лиховій.

За його інформацією, ситуація на Авдіївському напрямку динамічна та може змінюватись щогодини. Українські військові продовжують тримати оборону.

"В Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої. Ситуація напружена, але контрольована. Якщо противник переріже основний логістичний шлях, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання", — додав Лиховій.

Також він розказав, що у самому місті вже кілька днів тривають вуличні бої. В атаках на Авдіївку російські війська використовують бронегрупи та піхоту.

"За вчора (13 лютого - ред.) ворог на одному з відрізків застосовував малі штурмові піхотні групи, але одразу з п'яти — шести бригад. Це свідчить про інтенсивність боїв, які ведуться та ворожу навалу, яка там зосереджена. Загалом на Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч солдатів", — додав речник.

Він зазначив, що головним для українського командування є збереження життів українських військових і, у разі загострення ситуації, відхід на нові рубежі.

"Події останніх днів, зокрема ракетні обстріли населених пунктів Покровського району, які трохи західніше Авдіївки, показують, на що можуть перетворитись ці населені пункти у разі, якщо лінія фронту просунеться трохи західніше. Саме тому нам важливо тримати Авдіївку і кожне українське місто", — зазначив Лиховій.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube, Instagram

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Хмарно, без опадів: погода 15 лютого у Донецькій області
Хмарно, без опадів: погода 15 лютого у Донецькій області
Удар по передмістю Краматорська: які руйнування
Удар по передмістю Краматорська: які руйнування
День всіх закоханих на Донеччині: скільки шлюбів зареєстрували
День всіх закоханих на Донеччині: скільки шлюбів зареєстрували
Розбір завали у Нью-Йорку призупинено через небезпеку обстрілів
Розбір завали у Нью-Йорку призупинено через небезпеку обстрілів
На початок