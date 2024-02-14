На Авдіївському напрямку ситуація динамічна та контрольована. У місті вже кілька днів тривають вуличні бої. Армія РФ у своїх штурмах використовує бронегрупи та піхоту.

Про це в ефірі національного марафону "Єдині новини" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Ми не коментуємо взагалі події в Авдіївці режиму реального часу, бо це не футбольний матч. З метою безпеки українських військових не повідомляємо їх місце розташування", — наголосив Лиховій.

За його інформацією, ситуація на Авдіївському напрямку динамічна та може змінюватись щогодини. Українські військові продовжують тримати оборону.

"В Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої. Ситуація напружена, але контрольована. Якщо противник переріже основний логістичний шлях, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання", — додав Лиховій.

Також він розказав, що у самому місті вже кілька днів тривають вуличні бої. В атаках на Авдіївку російські війська використовують бронегрупи та піхоту.

"За вчора (13 лютого - ред.) ворог на одному з відрізків застосовував малі штурмові піхотні групи, але одразу з п'яти — шести бригад. Це свідчить про інтенсивність боїв, які ведуться та ворожу навалу, яка там зосереджена. Загалом на Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч солдатів", — додав речник.

Він зазначив, що головним для українського командування є збереження життів українських військових і, у разі загострення ситуації, відхід на нові рубежі.

"Події останніх днів, зокрема ракетні обстріли населених пунктів Покровського району, які трохи західніше Авдіївки, показують, на що можуть перетворитись ці населені пункти у разі, якщо лінія фронту просунеться трохи західніше. Саме тому нам важливо тримати Авдіївку і кожне українське місто", — зазначив Лиховій.

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