"Ми розраховуємо на дружні підрозділи". До Авдіївки приходить підкріплення

Деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади в Авдіївці Донецької області замінили інші підрозділи Сил оборони. На ротацію вони йдуть вперше за два роки війни.

Про це в етері "Радіо Свобода" повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач.

Він назвав підтримку потужною, не конкретизуючи, хто саме їх підсилить.

"З березня 2022 року — це вже два роки стоїть наша бригада на Авдіївському напрямку. У нас немає достатньої можливості, щоб виконати завдання з утримання Авдіївки, на даний час. Приходять підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи", — розказав Іван Сєкач.

Наразі в Авдіївці тривають тяжкі бої: армія РФ намагається перерізати лінію постачання. Як зазначив речник 110-ї ОМБр, сили РФ переважають і в авіації, і кількістю.

"Орки" намагаються перерізати лінію постачання, хоча там є варіанти. У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку", — начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади.

Про свіжі сили, які долучились до оборони Авдіївки, повідомляв 11 лютого командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube, Instagram