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Пробіг 42 км: Військовий на протезі допоміг зібрати побратиму гроші на лікування. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Пробіг 42 км: Військовий на протезі допоміг зібрати побратиму гроші на лікування. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Ветеран ЗСУ Юрій Козловський присвятив військовій службі 20 років. Під час АТО у 2016 році чоловік отримав поранення та втратив ногу. Після відновлення повернувся у спорт. Юрій взяв участь у 42-кілометровому марафоні, який відбувався у Токіо, щоб допомогти побратиму зібрати гроші на імплант-нейростимулятор.

Юрій розповів, що до марафону готувався близько чотирьох місяців разом з побратимом на протезі — Романом Кашпуром.

"Стандартний режим підготовки, виглядав так: тиждень — у залі й двічі-тричі на тиждень — біг. Бігав не менше 10 кілометрів. Ближче до марафону, я в зал перестав ходити, і тиждень тричі старався бігати десь 14-15 кілометрів", — каже Юрій.

Дистанцію на протезі Юрій подолав за 7 годин.

"Неймовірна підтримка, як нашої української громади, так само і японців. Надзвичайно тішило те, що коли біжиш з українським прапором, в українській національній символіці, вболівальники, бігуни, висловлювали підтримку для України: вигуками "Glory to Ukraine", "Слава Україні", коментарями, що ми вас підтримуємо", — розповідає марафонець.

Про те як Юрій Козловський брав участь у марафоні, він розповів журналістам Суспільне Новини.

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