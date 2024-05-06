Кабмін затвердив перелік документів для проходження МСЕК

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови "Про внесення змін до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності" і затвердив перелік документів, які необхідні пацієнтам для проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Про це йдеться у повідомленні Кабміну.

Зазначається, що через війну в Україні значно збільшилась кількість людей, які потребують встановлення інвалідності. Зокрема, більшу частину з цих людей складають військові. Тому уряд визначив чіткий перелік документів, які подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи.

Які документи потрібні для проходження МСЕК

паспорт громадянина України (у випадку предʼявлення паспорта громадянина України у формі “ID картки” також витяг з реєстру територіальної громади);

довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка територіального центру та соціальної підтримки про перебування на військовому обліку;

для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах — довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Крім того, потрібні медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК:

направлення на МСЕК;

медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);

результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;

план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;

документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;

документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

Окремі зміни стосуються проходження МСЕК військовослужбовцями.

"Відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ступінь втрати працездатності військовослужбовцю/військовослужбовиці комісія встановлюватиме після закінчення його лікування. На підставі даних про втрату здоров’я комісія розроблятиме програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Зміни дозволяють удосконалити процедуру проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності.