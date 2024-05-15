Ще 71 ветеран ЗСУ отримав грант за програмою "Власна справа" — Мінекономіки

За підсумками восьмої хвилі подачі заяв на гранти за держпрограмою "Власна справа" для ветеранів ЗСУ визначено 71 переможця. Вони отримають 34 мільйони гривень на започаткування або розвиток свого бізнесу.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

У відомстві зазначили, що загалом від старту цього напрямку програми вже 623 ветерани та члени їхніх родин отримали позитивне рішення про надання гранту на загальну суму 280 млн грн.

Серед 71 переможця восьмої хвилі подачі заяв на гранти: 41 учасник бойових дій та 30 членів родин ветеранів. Зокрема 53 переможці отримали грант розміром до 500 тисяч гривень, 13 — до 250 тисяч, ще 5 — до 1 мільйона.

Найбільше грантоотримувачів з Львівської, Київської, Житомирської, Вінницької й Рівненської областей та міста Києва. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі — оптова та роздрібна торгівля, тимчасове розміщування й організація харчування, сільське господарство, надання інших видів послуг.

"За підтримки держави вони зможуть розпочати власну справу, або розвивати діючі підприємства, інвестувавши грантові кошти в нове обладнання чи устаткування, щоб збільшити обсяги або асортимент продукції чи послуг, опановувати нові напрямки бізнесу. При цьому отримувачі грантів створять понад 1200 робочих місць, в тому числі й для своїх побратимів", — сказала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

У відомстві нагадали, що відповідно до умов програми, учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

При цьому у разі отримання гранту від 500 тисяч 1 мільйона гривень ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Що відомо про програму "Власна справа"

За грантовою програмою "Власна справа", яка стартувала 1 липня 2022 року, українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8000 нових робочих місць.

Урядовий проєкт єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.