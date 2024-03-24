Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Росія не повинна використовувати теракт в Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол", який сталася 22 березня, для виправдання ескалації війни проти України.

Про це повідомляє ANSA, посилаючись на заяву Антоніо Таяні.

"Завжди потрібно бути спокійним і розсудливим, навіть після жахливого теракту в Москві, і працювати над тим, щоб уникнути ескалації", – сказав Таяні на заході в місті Потенца, коли його запитали про порушення російською ракетою повітряного простору Польщі під час атаки західної України 24 березня.

На думку міністра, необхідно врахувати міркування, які "спонукатимуть усі сторони до розсудливості".

"Ми повинні закликати Росію не використовувати атаку (для виправдання ескалації війни проти Україні – ред.)", — додав Таяні.

24 березня у Великій Британії застерегли президента РФ Володимира Путіна не використовувати стрілянину у "Крокус Сіті Холі" під Москвою як привід для посилення війни проти України.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Як повідомили у Слідчому комітеті РФ 23 березня, кількість загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області становить 133 людини.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.