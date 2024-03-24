У Польщі заявили, що за потреби збили би російську ракету

У Міноборони Польщі заявили, що збили би російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

Про це віцепрем’єр–міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив під час брифінгу для ЗМІ в неділю, 24 березня, передає RMF FM.

“Кожна така ситуація розглядається індивідуально. Але якби були якісь ознаки того, що цей об’єкт прямує до якоїсь цілі, розташованої на території Польщі, він, очевидно, був би збитий”,— сказав Косіняк-Камиш.

Він додав, що з огляду на такого роду ситуації Польща зміцнює свою систему ППО/ПРО. Відтак були підписані контракти щодо реалізації другого етапу програми ППО/ПРО “Вісла”.

Міністр оборони Польщі подякував американським і британським союзникам, зокрема міністру оборони Великої Британії, які після переговорів з польською стороною ухвалили рішення щодо продовження розміщення у Польщі до кінця цього року систем ППО/ПРО, зокрема Sky Saber.

Косіняк-Камиш також заявив, що Росія продовжує порушувати міжнародне право, атакуючи територію України.

“Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, ця підтримка є важливою на міжнародній арені, а також надавати військову й гуманітарну підтримку. Це справа, що стосується польської і світової безпеки”,— сказав посадовець.

За його словами, добре видно, що не можна розраховувати на нормальну поведінку і дотримання Росією міжнародного права.

Зранку 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд.

В Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі повідомили, що Російська ракета на 100% залишила повітряний простір Польщі, її також не було потреби збивати, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту.

МЗС Польщі заявило, що вимагатиме від РФ пояснень через порушення російською ракетою повітряного простору Польщі.

У ніч проти 24 березня війська РФ завдали масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 із 29 крилатих ракет та 25 із 28 “шахедів”.