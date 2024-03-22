Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС.

У міністерстві вважають такі звинувачення "спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві". До того ж в МЗС кажуть, що Росія створює умови для посилення мобілізації росіян на війну та дискредитує Україну "в очах міжнародного співтовариства".

"Російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році. Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей", — йдеться у. заяві.

В міністерстві закликали міжнародну спільноту відкинути російські звинувачення у нібито причетності України до цієї стрілянини та посилити підтримку у протистоянні російській агресії.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах. У ФСБ повідомили про смерть 40 людей і понад 100 травмованих.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.