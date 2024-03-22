НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В МЗС відкинули звинувачення щодо причетності України до стрілянини в Красногорську
МЗСРОСІЯТЕРАКТСвітПодії

В МЗС відкинули звинувачення щодо причетності України до стрілянини в Красногорську

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Стрілянина в "Крокус Сіті Холл"
Дим здіймається над палаючим концертним залом "Крокус Сіті Холл" після повідомлення про стрілянину, за межами Москви, Росія, 22 березня 2024 року. REUTERS/Maxim Shemetov

Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС.

У міністерстві вважають такі звинувачення "спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві". До того ж в МЗС кажуть, що Росія створює умови для посилення мобілізації росіян на війну та дискредитує Україну "в очах міжнародного співтовариства".

"Російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році. Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей", — йдеться у. заяві.

В міністерстві закликали міжнародну спільноту відкинути російські звинувачення у нібито причетності України до цієї стрілянини та посилити підтримку у протистоянні російській агресії.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах. У ФСБ повідомили про смерть 40 людей і понад 100 травмованих.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
В Ужгороді відкрили Почесне консульство Демократичної Республіки Конго
В Ужгороді відкрили Почесне консульство Демократичної Республіки Конго
МЗС Франції засудили останні удари РФ по Україні
МЗС Франції засудило останні удари РФ по Україні
Словенія
МЗС Словенії оголосило російського дипломата "небажаною особою" у країні
Кулеба провів зустріч з головою Військового комітету НАТО Бауером
Кулеба на зустрічі з головою Військового комітету НАТО Бауером наголосив на важливості підтримки України
На початок