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Стрілянина у "Крокусі": в ФСБ заявили про затримання 11 людей, зокрема і чотирьох підозрюваних
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Стрілянина у "Крокусі": в ФСБ заявили про затримання 11 людей, зокрема і чотирьох підозрюваних

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Працівник ФСБ РФ
Працівник ФСБ РФ. Ілюстративне фото: Depositphotos

Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков доповів Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, у тому числі всіх чотирьох терористів, які безпосередньо брали участь у стрілянині у "Крокус Сіті Холі".

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Кремля.

"Ведеться подальша робота над виявленням пособницької бази", — йдеться у повідомленні.

У ФСБ також заявили, що спецслужби затримали у Брянській області 4 підозрюваних з-поміж осіб, які "вчинили теракт у "Крокус Сіті Холі".

"Теракт був ретельно спланований, ведеться робота щодо виявлення всіх обставин того, що сталося. Зброя, що застосовувалася терористами, була заздалегідь приготовлена у схованці. Після скоєння теракту злочинці мали намір перейти кордон РФ та України, мали відповідні контакти на українській стороні", — заявили у службі

Затримані в Брянській області терористи зараз етапуються до Москви, розповіли у ФСБ..

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

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