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Стрілянина у Підмосков'ї: Путін заявив, що підозрюваним "було підготоване вікно" в Україну. У ГУР відповіли
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Стрілянина у Підмосков'ї: Путін заявив, що підозрюваним "було підготоване вікно" в Україну. У ГУР відповіли

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Путін
Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі зі своїми повноважними представниками з президентської виборчої кампанії, Кремль, Москва, 20 березня 2024 року . Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Володимир Путін заявив, що всіх чотирьох безпосередніх виконавців стрілянини в підмосковному "Крокус Сіті Хол" затримали, коли вони намагалися перетнути кордон і сховатися в Україні.

Про це він сказав під час звернення до росіян, передає Медуза.

Путін заявив, що нападники діяли як нацисти, "задумали влаштувати показову страту, криваву акцію залякування".

Він заявив, що всіх чотирьох виконавців теракту затримали, коли вони намагалися втекти і рухалися у бік України. Путін стверджує, що українська сторона "готувала вікно" для того, щоб підозрювані могли перетнути державний кордон.

Путін додав, що Росія "встановить та покарає кожного, хто стоїть за терористами".

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що версія Путіна "не витримує жодної критики".

"Для цього не треба бути експертом з питань безпеки. Понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками", — сказав Юсов.

Він додав, що ймовірно, що надалі з боку Росії буде "нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишків громадянських прав і свобод".

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

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