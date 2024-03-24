Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ не сприймати намагання президента РФ Володимира Путіна пов'язати стрілянину в Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол", яка сталася 22 березня, з Україною. Глава української дипломатії також назвав Путіна "паталогічним брехуном" й навів кілька прикладів з цього приводу.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі X.

"Путін збрехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004-му, вбивства Ганни Політковської у 2006-му, Сергія Магнітського у 2009-му, Бориса Нємцова у 2015-му та багатьох інших критиків, а також російських військових, які окупували Крим, збиття літака рейсу MH17 та плани вторгнутися в Україну та багато чого іншого", — йдеться у дописі Кулеби. Міністр додав, що Путін — "патологічний брехун", у тому числі зараз, коли він відчайдушно намагається пов’язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, попри те, що немає жодних доказів на підтримку таких тверджень.

"Не дозволяйте Путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета – спонукати більше росіян гинути в їхній безглуздій злочинній війні проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише українців, а й усього Заходу", — зазначив Кулеба.

24 березня у Великій Британії застерегли президента РФ Володимира Путіна не використовувати стрілянину у "Крокус Сіті Холі" під Москвою як привід для посилення війни проти України.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Як повідомили у Слідчому комітеті РФ 23 березня, кількість загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області становить 133 людини.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.