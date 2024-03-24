Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що російський президент використав суботню промову, щоб звинуватити Київ у спробі допомогти чотирьом ймовірним нападникам втекти після того, як вони відкрили вогонь у концертному залі і вбили щонайменше 130 людей. Незабаром після цього “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад, тоді як Україна заперечила свою причетність до нього. З цим погодилися Сполучені Штати, які кілька тижнів тому попередили про неминучу терористичну атаку в Москві.

У суботу ІД опублікувала селфі чоловіків, які, за її словами, були причетні до стрілянини, а також деталі того, як вони планували і здійснювали засідку в” Крокус Сіті Холі”.

Однак у п'ятихвилинному відеоролику, в якому повідомляється про арешт злочинців, Путін сказав: "Вони намагалися сховатися і рухалися в бік України, де заздалегідь для них було підготовлено вікно для перетину кордону".

Високопоставлене джерело з безпеки в Уайтхоллі повідомило Telegraph:

"Відчайдушне прагнення Путіна перекласти все це на Україну не дивно, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, роблячи вигляд, що в Росії немає інакомислення”.

Джерело додало, що Путін не повинен використовувати це як будь-яке виправдання для інтенсифікації своєї незаконної війни в Україні.

Голова Комітету у закордонних справах Парламенту Великої Британії від Консервативної партії Алісія Кернс заявила, що немає жодних ознак будь-якого зв'язку з Україною, а також жодних достовірних підстав припускати її причетність.

"Російські медіа-канали вже поширюють фальшиві відеозаписи українських чиновників, намагаючись звинуватити Україну і надати Путіну певний захист для воєнних злочинів, які він скоює в Україні, або, що ще гірше, привід для подальших звірств”, — сказала Кернс.

Міністерство закордонних справ України заявило, що побоюється, що ці звинувачення мають на меті нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві та створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі у злочинній агресії проти держави.

Американські посадовці в приватному порядку висловлювали стурбованість необґрунтованими заявами про причетність України, припускаючи, що звинувачення Києва в атаці може бути способом для Москви виправдати подальшу ескалацію або заохотити більше російських новобранців на лінію фронту.

Публічні заяви Вашингтона поки що не пішли далі висловлення співчуття та рішучого засудження нападу, пише видання.

Американська розвідка в березні встановила, що філія угруповання, що базується в Афганістані — "Ісламська держава-Хорасан", відома як "ІД-Х" — планувала напад на Москву, пише The Telegraph з посиланням на офіційних осіб.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Як повідомили у Слідчому комітеті РФ 23 березня, кількість загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області становить 133 людини.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.