Кількість загиблих внаслідок стрілянини у Підмосковʼї зросла до 133

Кількість загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області зросла до 133 людей.

Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.

"На місці теракту в концертному залі "Крокус Сіті Холл" при розборі завалів екстреними службами виявлено ще тіла загиблих. Таким чином, кількість загиблих на цю мить становить 133 людей", — йдеться у повідомленні.

Пошукові роботи продовжуються.

За попередніми даними слідства, причинами загибелі людей стали "вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння".

Слідчі також встановили, що нападники застосовували "легкозаймисту рідину для підпалу приміщень концертного залу" і під час нападу "використовували автоматичну зброю, яку поряд із залишеними ними боєприпасами виявлено та вилучено слідчими СКР".

У Слідкомі зазначили, що зброю передали на балістичну, генетичну та дактилоскопічну експертизи.

"Продовжується огляд приміщень концертного залу та вилучення речових доказів у міру розчищення екстреними службами завалів, вивчаються записи з камер відеоспостереження, розпочато роботу з потерпілими", — зазначили в СКР.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.