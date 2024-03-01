У Кіровоградській області почали відключати водопостачання за борги. Роблять це працівники комунального підприємства "Дніпро-Кіровоград". Відключають тим, у кого борг понад три тисячі гривень. Із 400 тисяч споживачів таких 46 тисяч. За перший день воду відключили п’ятьом споживачам.

Про це розповіла начальниця служби збуту Людмила Носкова. Загалом, за її словами, жителі області заборгували 184 мільйони гривень. Заборону на відключення житлово-комунальних послуг через несплату уряд скасував торік у грудні. Діяла вона з початку повномасштабної війни.

Попередження надсилають за 30 днів до відключення.

"Ми не заходимо у квартиру до боржника, але ми йому надсилаємо попередження, повідомлення через особистий кабінет. Також контролер вручає особисто або у двері про те, що споживач має заборгованість", — розповіла Людмила Носкова.

Також перед самим відключенням контролери обходять квартири. Якщо власники вдома, пропонують сплатити борг.

Попередження про відключення води на будинку. Фото: Суспільне Кропивницький

Щоб відключити воду, присутність господаря не обов’язкова. У багатоповерхівці боржникам перекривають каналізацію. Роблять це на даху. Каналізаційну трубу до потрібної квартири знаходять за допомогою камери й обладнання "кріт", розповів слюсар Дмитро Петрик.

В одній з кропивницьких багатоповерхівок власники 17 квартир заборгували за водопостачання та водовідведення, розповіла контролерка Людмила Байбороша. Загальний борг складає 235 тисяч гривень. Сума одного з них — 20 тисяч 105 гривень 26 копійок. Також є менші борги. Власниця однієї з квартир відчинила двері, і Людмила Байбороша з нею поспілкувалася.

— З травня місяця ви не проплачуєте за воду. У вас є заборгованість чотири тисячі 605 гривень. Вам потрібно або сплатити, або вам відключать водичку.

— Я сплачу. Фінансові труднощі пішли. Я не розумію взагалі. Війна у країні, а у вас такі, як тюремні, накази! Ви хоча б термін дайте декілька днів!

Відключення води у квартирі багатоповерхівки. Фото: Суспільне Кропивницький

У приватних будинках боржникам від’єднують трубу з будинку від мережі водопостачання. Власник одного з будинків заборгував 125 тисяч гривень. Людмила Носкова з ним поспілкувалася телефоном.

— Розпочаті роботи, від’єднання від мережі водопостачання.

— Добре, що мені робити?

— Вам потрібно прийти сплатити заборгованість.

— Я пам’ятаю, у мене родина захворіла. Жінка захворіла, там операція 150 тисяч.

Відключення води в приватному будинку. Фото: Суспільне Кропивницький

Відключення води в приватному будинку, де є борг. Фото: Суспільне Кропивницький

Кропивничанка Юлія Саідова вважає, платити за послугу потрібно, але відключати тільки у тилових містах.

"Кожен місяць плачу. Правда, не до 10 числа, а намагаюсь до кінця місяця. У нас же не прифронтова територія, ми не переселенці, живемо і працюємо. Якщо ти працюєш і отримуєш зарплату, то ти ж комфортно живеш, зі світлом з водою з газом, а за це треба платити".

Щоб відновити послугу, потрібно сплатити борг й окремо заплатити за підключення. У багатоповерхівці — це 4 998 гривень, у приватному будинку сума залежатиме від обсягу робіт.