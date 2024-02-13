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Жителям Кіровоградщини пропонують "Бокси безпечного кохання". Що до них входить і як отримати
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Жителям Кіровоградщини пропонують "Бокси безпечного кохання". Що до них входить і як отримати

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Жителям Кіровоградської області пропонують безкоштовно отримати "Бокси безпечного кохання". Акцію влаштували перед 14 лютого, Днем закоханих.

У складі боксу є оральний слинний тест для діагностики ВІЛ-інфекції (з термінами придатності), презервативи, лубриканти, інформація, як користуватися засобами індивідуального захисту, номер телефону для зворотного зв’язку у разі позитивних результатів на ВІЛ.

Мають 200 боксів, з них 30 вже замовили, розповіла координаторка проєктів благодійної організації "100% життя Кропивницький" Катерина Тимошенко.

"Усі охочі ще мають можливість їх замовити й отримати. Сьогодні три презервативи коштують в аптеці близько 120 гривень, тест — понад 100 гривень, тому загальна вартість боксу, можливо, перевищує 250 гривень".
Вміст "Боксу безпечного кохання"
Вміст "Боксу безпечного кохання". Фото: Суспільне Кропивницький

Охочі отримати бокс мають подати заявку. Це можна зробити до 14 лютого включно.

"На сайті нашої організації, на офіційній сторінці в Facebook є посилання на Google-форму. Її треба заповнити й пройти цю анкету. Потім ми формуємо замовлення, йдемо в кінці дня на пошту і відправляємо його. Також можна прийти до нас в офіс за адресою вулиця Преображенська, 2, кімната 614 й отримати", — розповіла Катерина Тимошенко.

Благодійна організація "100 % життя Кропивницький" працює у сфері надання послуг ВІЛ-позитивним людям, виявлення ВІЛ-інфекції, а також супроводжує хворих на туберкульоз, гепатити. Зі слів координаторки, така акція — це нагода нагадати, що таке ВІЛ та яка його профілактика.

"ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини. Він передається через кров, через незахищені статеві контакти, через споживання ін’єкційних наркотиків, коли використовують один шприц. Кожна людина, яка дбає про своє здоров’я, має проходити обстеження раз на рік, а у разі ризикованої поведінки й частої зміни партнерів ми рекомендуємо проходити кожні три місяці або пів року. У близько 80 % ВІЛ-інфекція передається через незахищені статеві контакти".
Катерина Тимошенко і Вікторія Ісупова
Катерина Тимошенко і Вікторія Ісупова. Фото: Суспільне Кропивницький

Місцева жителька Вікторія Ісупова прийшла отримати бокс безпечного кохання.

"Про нього я дізналась з соціальних мереж. Наразі я в стосунках з моїм хлопцем, тому вирішила замовити цей бокс".

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