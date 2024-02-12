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У Кропивницькому переселенцям безкоштовно роздають гігієнічні набори
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У Кропивницькому переселенцям безкоштовно роздають гігієнічні набори

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У Кропивницькому переселенцям безкоштовно роздають гігієнічні набори. Їх вартість тисяча гривень. Також за потреби можна одержати матраци, стільці та спальні мішки. Допомогу надає обласний осередок громадської організації "ВПО України". Вона підписала угоду з Міжнародною організацією з міграції.

Гігієнічні набори зможуть отримати переселенці зі всієї області. За словами керівника регіонального осередку громадської організації "ВПО Україна" Андрія Курьяна, мають 2800 наборів.

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Гігієнічні набори роздають у Кропивницькому переселенцям. Фото: Суспільне Кропивницький

"У нас немає терміну "сім’я", – говорить Андрій Курьян. – Є термін "домогосподарство", бо є люди, які з однієї вулиці на Донеччині перемістилися в Кропивницький і проживають разом. Від однієї людини до чотирьох в домогосподарстві – одна коробка, від п'яти до десяти – дві, і так далі. Міжнародна організація порахувала — одна коробка на одне домогосподарство на три місяці".

До складу гігієнічного набору входить: відро, зубна паста, зубні щітки, мила господарські та духмяні, мийні засоби для посуду та підлоги, шампунь, дезінфектори, туалетний папір, пральний порошок, рушник, засоби жіночої гігієни, стерильні маски. Саме таких наборів потребують переселенці відповідно до аналізу їх заявок в базі громадської організації, сказав Андрій Курьян.

Щоб отримати допомогу, необхідно надати довідку переселенця та ідентифікаційний код.

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Переселенці зможуть безкоштовно отримати розкладні стільці, матраци та спальні мішки. Фото: Суспільне Кропивницький

Тетяна Качан приїхала з міста Гуляй Поле Запорізької області у березні 2022 року.

"Ми спочатку приїхали в село Цибулеве. Там нам місцева церква надала будиночок. Нас шестеро приїхало. Люди нам допомогли всім. Ми приїхали без нічого. З одними документами та ліками. У куртках, в чоботях, в яких у погребі сиділи. Нам сказали виїхати за 15 хвилин".

Завдяки такому набору Тетяна Качан зекономить гроші: "Дуже складно з оплатою за опалення, дуже велика квартплата. А ще й сказали, що не буде ВПО, так це взагалі…"

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Гігієнічні набори роздають у Кропивницькому переселенцям. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами заступниці директора обласного департаменту соцзахисту населення Олени Михальченко, у Кіровоградській області проживають майже 87 тисяч переселенців. З них 80 тисяч переїхали з початку повномасштабної війни. 44 тисячі – це люди працездатного віку. Понад 22 тисячі – діти. Понад чотири з половиною тисячі – люди з інвалідністю. Майже 16 тисяч — пенсіонери.

Андрій Курьян порахував, ці набори отримають понад сім тисяч переселенців.

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