7 грудня — 652 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У ніч 7 грудня армія РФ атакувала ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Постраждала припортова інфраструктура: пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку загасили співробітники ДСНС. Сили протиповітряної оборони знищили 11 БпЛА "Shahed-131/136" під час нічної атаки по Одещині.
- США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 175 мільйонів доларів, який зокрема включатиме боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди, протирадіаційні та протитанкові ракети.
- Норвегія і Великобританія створять спільну коаліцію на підтримку України. Про це йдеться в заяві міністерства оборони Норвегії. Офіційно про запуск буде оголошено 11 грудня.
- Президент США Джо Байден виступив зі зверненням та заявив, що Конгрес має ухвалити пакет додаткової допомоги для України. Він додав, що якщо зараз припинити підтримку України, то це лише "заохотить інших агресорів".
- Вісьмох українських дітей повернули в Україну завдяки спільній роботі з Катаром. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Вік дітей, яких повернули, — від 8 до 18 років.
- "Укрзалізниця" запускає сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Тепер якщо потрібних квитків нема у продажу, військові зможуть забронювати їх онлайн.
На Донеччині від обстрілів за добу поранені четверо людей
В Донецькій області двоє жителів Авдіївки та по одному в Андріївці Краматорського району й Неліпівці Бахмутського району дістали поранення від російських обстрілів протягом 6 грудня.
Про це повідомив в. о. начальника ОВА Ігор Мороз.
"Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 людини, загиблої раніше, — у Новогродівці", — зазначив Мороз.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1787 людей, поранення отримали 4373 людини. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
Вночі російська армія двічі обстрілювала Сумську область
Вночі 7 грудня російська армія двічі обстрілювала Сумську область. Зафіксовано 6 вибухів.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Обстрілів зазнали Краснопільська (4 вибухи) та Середино-Будська (2 вибухи) громади. Удари були з мінометів, додали в ОВА.
Атаки дронами та КАБами: наслідки обстрілів Херсонщини за добу
Російські війська за добу випустили по території Херсонської області 378 снарядів. Для обстрілів багато разів використовували дрони та керовані авіабомби.
Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
"Авіабомби запускали по Антонівці. Там на щастя без постраждалих. Також багато вчора було скидів з дронів. В Комишанах дві автівки пошкоджені внаслідок скидів. Також були скиди і у Бериславському районі. Але за вчорашню добу, це не так часто в нас буває, немає поранених і загиблих", — сказав Толоконніков.
Загалом за добу армія РФ 88 разів обстріляла Херсонщину. Била по населених пунктах області з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації і дронів, зокрема типу "Shahed", повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.
У Бериславському районі пошкоджені споруди помпової станції та її територія, а також будинки жителів Херсонщини. Загиблих та поранених немає, йдеться в повідомленні.
Сили ППО вночі знищили 15 дронів-камікадзе з 18
У ніч на 7 грудня 2023 року війська РФ атакували Україну 18 безпілотниками типу Shahed із мису Чауда (Крим). Сили протиповітряної оборони знищили 15 дронів.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина. В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", — йдеться у повідомленні.
Залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Армія РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини: є загиблий
У ніч 7 грудня армія РФ упродовж майже двох годин атакувала ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини, сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте є влучання.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, росіяни прицільно атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя: пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку загасили співробітники ДСНС.
Сили протиповітряної оборони знищили 11 БпЛА "Shahed-131/136" під час нічної атаки по Одещині, повідомили у Силах оборони півдня. За їхніми даними, росіяни спрямували дрони по припортовій інфраструктурі Подунав'я, використовуючи особливості ландшафту та близькість державного кордону.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак в районі Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 12 атак в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати армію РФ, яка не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи росіянам значних втрат, успішно відбили 34 атаки в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російське військо в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Відбили 17 атак.
На Шахтарському напрямку українські війська відбили одну атаку в районі північніше Новодонецького Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.
Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах армії РФ.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по пункту управління та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах росіян.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах військ РФ.
Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині
У ніч на 7 грудня російська армія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині. Місто обстріляли з важкої артилерії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, минулося без загиблих і поранених. На решті території області обстрілів протягом ночі не зафіксовано.
Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Станом на ранок 7 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 336 230 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1120 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 5618 (+18) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 10482 (+26) од,
- артилерійських систем – 8045 (+21) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33),
- крилаті ракети ‒ 1571 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10561 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 1156 (+3)
Дані уточнюються.
Війська РФ завдали по Україні 2 ракетних та 80 авіаційних ударів
Війська РФ завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснили 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.
Також з початку поточної доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних БпЛА.
Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Синьківка, Іванівка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки та Львове Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
У РФ хочуть відправити на війну проти України нелегальних мігрантів — ISW
Після невдалої спроби вербування трудових мігрантів російські чиновники намагаються направити нелегальних мігрантів, які опинилися в РФ через невдалу тактику гібридної війни Росії на кордоні з Фінляндією, для участі у війні проти України.
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.
Російська служба ВВС повідомила 6 грудня, що російські військові намагаються завербувати мігрантів з Близького Сходу та Африки, яких російська влада масово затримувала на російсько-фінському кордоні в середині листопада після закриття російсько-фінських пунктів пропуску.
Повідомляється, що російські чиновники пропонують призупинити депортацію цих мігрантів, якщо мігранти воюють в Україні.
Один мігрант заявив, що російські чиновники негайно перекинули мігрантів, які підписали військові контракти, до російсько-українського кордону
В Інституті зазначили, що Росія штучно створила міграційну кризу на фінському кордоні як тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО та ЄС, але відповідь Фінляндії швидко призвела до провалу цих зусиль.
"Російські чиновники, схоже, намагаються врятувати певну вигоду від невдалої спроби, вербуючи мігрантів у рамках широкомасштабної криптомобілізації, націленої на мігрантів у Росії", — йдеться у звіті.
Над Миколаївщиною збили три "шахеди"
У ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА Shahed-131/136.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також Кім зауважив, що напередодні о 09:00 та сьогодні о 00:14 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії м. Очаків та Очаківської громади. Постраждалих немає.
США надали Україні технологію виробництва ППО FrankenSAM — Білий дім
Сполучені Штати оголосили про нові заходи щодо підтримки військово-промислового комплексу України.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому за підсумками першого дня американсько-української конференції оборонно-промислової бази.
Зокрема Пентагон надав Києву технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM. Вони націлені на модернізацію систем протиповітряної оборони, що є в України, зокрема і радянського виробництва, та їхню інтеграцію з певними західними боєприпасами.
Окрім того, адміністрація Білого дому сформувала міжвідомчу групу, яка складається із представників Держдепартаменту, Пентагону та Міністерства торгівлі США. Ця група підтримуватиме українських партнерів щодо потенційних операцій та експортних вимог для оборонної промисловості України.
Також влада США у взаємодії з Конгресом планує направити радника до Міністерства стратегічної промисловості України, щоб підтримати та прискорити перехід до оперативно сумісних Збройних Сил, боротьбу з корупцією та залучення іноземних інвестицій у найважливіші галузі.
Білий дім нагадав, що США та Україна 6 грудня підписали "заяву про наміри" щодо спільного виробництва деяких видів озброєнь та обміну технічними даними. Домовленості стосуються систем ППО, ремонту та обслуговування техніки, а також виробництва найважливіших боєприпасів.
Японія під час засідання G7 заявила про виділення Україні $4,5 млрд
Японія виділить Україні допомогу на суму 4,5 млрд доларів.
Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час віртуального засідання G7, що відбулося ввечері 6 грудня, повідомили на сайті японського МЗС.
Зазначається, що після вступної промови президента Зеленського прем’єр-міністр Кісіда наголосив, що навіть у той час, як ситуація на Близькому Сході стає дедалі напруженішою, країни G7 залишаються незмінними у своїй позиції відповідати на вторгнення Росії в Україну.
G7 висловила свою рішучість продовжувати об’єднатися та рішуче просувати санкції проти Росії та підтримку України для досягнення миру.
Японія зокрема вирішила надати 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу та відновлення України. Загалом Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів, включаючи цю додаткову підтримку та посилення кредиту для позик Світового банку.
Кірбі розповів, за яких умов США братимуть участь у боях проти Росії
Американські війська братимуть участь у боях проти Росії, якщо Москва нападе на одну із країн НАТО.
Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі.
На запитання журналіста, чи може дійти до протистояння американських військових із російськими, Кірбі відповів, що США дуже серйозно сприймають зобовʼязання за пʼятою статтею НАТО, яка передбачає колективну відповідь у разі збройного нападу на одну або декілька країн НАТО.
На його думку, такий сценарій стає більш вірогідним у разі, якщо Україна втратить підтримку з боку США.
Джон Кірбі висловив упевненість, що американські солдати були б залучені у війні, якби президент РФ Путін здобув стратегічну перемогу в Україні.
"Це політичний шантаж", — Байден про голосування Сенату США щодо допомоги Україні
Президент США Джо Байден відреагував на провалене Сенатом США процедурне голосування щодо допомоги Україні. Він назвав ставки у цьому голосуванні надто високими, а наслідки – надто значними.
Про це Байден написав 7 грудня на платформі Х (колишній Twitter).
Президент США назвав "політичним шантажем" відмову Республіканської партії підтримати в Конгресі законопроєкт про надання додаткових грошей на гарантування національної безпеки, який, серед іншого, передбачає допомогу Україні.
Маркарова відреагувала на голосування Сенату США щодо допомоги Україні
Попри те, що Сенат США провалив процедурне голосування за виділення допомоги Україні, це не матиме впливу на підтримку Києва. Допомогу буде продовжено завдяки двопартійній підтримці.
Про це заявила пані посол України у США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.
Вона наголосила, що на всіх проведених зустрічах сенатори запевняли українську делегацію у тому, що сьогоднішнє голосування — це не голоси проти України та що внутрішньополітичні події, які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки України, яку буде продовжено завдяки двопартійній підтримці.
Україна та США підписали угоду про наміри спільного виробництва озброєнь
Україна та США досягли домовленостей щодо спільного виробництва деяких видів озброєнь та обміну технічними даними.
Про це повідомили на сайті Пентагону за підсумками Конференції з питань оборонно-промислової бази України, проведеної у Вашингтоні 6 грудня.
У роботі Конференції взяв участь міністр оборони США Ллойд Остін, який підкреслив, що здатність Києва виробляти важливе військове обладнання всередині країни є ключовою для свободи та суверенітету у межах своїх кордонів.
Під час роботи Конференції офіційні представники США та України підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва критично важливої зброї та пріоритетного обміну технічними даними між двома країнами для задоволення нагальних потреб Збройних Сил України.
На Хмельниччині працює ППО
У Хмельницькій області працюють Сили ППО.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін на своїй сторінці у Facebook.
"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні.
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині було чутно звуки вибухів.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.
Сенат США провалив процедурне голосування за виділення допомоги Україні
Сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів.
Із потрібних 60 голосів "за" проголосували 49 конгресменів, "проти" — 51.