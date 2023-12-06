Атаки дронами та КАБами: наслідки обстрілів Херсонщини за добу

Російські війська за добу випустили по території Херсонської області 378 снарядів. Для обстрілів багато разів використовували дрони та керовані авіабомби.

Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Авіабомби запускали по Антонівці. Там на щастя без постраждалих. Також багато вчора було скидів з дронів. В Комишанах дві автівки пошкоджені внаслідок скидів. Також були скиди і у Бериславському районі. Але за вчорашню добу, це не так часто в нас буває, немає поранених і загиблих", — сказав Толоконніков.

Загалом за добу армія РФ 88 разів обстріляла Херсонщину. Била по населених пунктах області з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації і дронів, зокрема типу "Shahed", повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.

У Бериславському районі пошкоджені споруди помпової станції та її територія, а також будинки жителів Херсонщини. Загиблих та поранених немає, йдеться в повідомленні.