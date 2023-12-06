США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн

Сполучені Штати сьогодні, 6 грудня оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 175 мільйонів доларів, який включає боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міноборони США.

Зокрема черговий пакет військової допомоги включає:

ракети ППО AIM-9M і AIM-7;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;

транспортні засоби для буксирування та транспортування обладнання;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Водночас у Державному департаменті США зазначили, що якщо Конгрес не схвалить запит президента США Джо Байдена на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який держава може надати Україні.

"Допомога Україні в захисті від російської агресії та забезпеченні її майбутнього сприяє інтересам нашої національної безпеки та сприяє глобальній стабільності в усьому світі, і нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно", — наголосили у Держдепі США.

Зі свого боку президент США Джо Байден заявив, що Конгрес має ухвалити пакет додаткової допомоги для України. Він зазначив, що якщо підтримка України припиниться, то це лише "заохотить інших агресорів".

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не включає додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.

6 грудня Сенат США оприлюднив пакет національної безпеки вартістю приблизно у 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також на безпеку південного кордону. У короткому викладі 167-сторінкового законопроєкту говориться, що цей захід забезпечить понад 15 мільярдів доларів на підтримку України, охоплюючи такі сфери, як "військова підготовка, обмін розвідданими" та "збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".