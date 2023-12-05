6 грудня — 651 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 175 мільйонів доларів, який зокрема включатиме боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди, протирадіаційні та протитанкові ракети.
- В Україні 6 грудня відзначають День Збройних Сил України. Президент Зеленський привітав військовослужбовців зі святом.
- Російські війська вранці обстріляли село Подоли на Харківщині: поранення отримали двоє жінок, одну з них госпіталізували. Також обстріляли Козачу Лопань, наразі інформації про постраждалих та руйнувань немає.
- До Дня Збройних сил у Києві встановили експозицію, присвячену Герою України Олександру Мацієвському, якого російські війська розстріляли після слів "Слава Україні" у грудні минулого року. Він був снайпером Чернігівської Тероборони. Вважався зниклим безвісти, доки в мережі не зʼявилося відео страти. Тоді його матір одразу впізнала сина.
- СБУ ліквідувала депутата так званої "народної ради ЛНР" Попова — його автомобіль вибухнув у тимчасово окупованому Луганську.
- Екснардепа від ОПЗЖ Іллю Киву ліквідували зі стрілецької зброї — це спецоперація СБУ, повідомили Суспільному джерела. Його тіло, ймовірно, виявили в Підмосковʼї, повідомляють російські "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби.
Британія запровадить нові санкції проти експортерів військового обладнання до РФ
Велика Британія запровадить низку санкцій проти іноземних постачальників, які експортують військове обладнання і деталі до Росії.
Про це йдеться на сайті британського уряду
Санкції покликані позбавити Путіна ресурсів для виробництва зброї, що застосовується у війні проти України.
"Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України. Якщо ми дозволимо агресії Путіна досягти успіху, це підбадьорить тих, хто кидає виклик демократії та загрожує нашому способу життя. Ми не можемо дозволити їм перемогти", — сказав міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.
На цьому Суспільне завершує текстовий онлайн 651 дня війни. Нову хроніку 7 грудня — читайте тут.
Без додаткового фінансування ця зброя буде серед останньої, що ми зможемо надіслати — Білий дім про новий пакет допомоги
Про це на брифінгу заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Тільки сьогодні ми оголосили про наш останній безпековий пакет, щоб їх (українців - ред.) підтримати. Це 52 пакет зброї та обладнання, який ми відправляємо Україні, щоб забезпечити термінові потреби на полі бою доки вони продовжують боротися в контрнаступі. Цей пакет включає більше артилерії, боєприпасів, щоб допомогти Україні захищати свою територію. Він також включає більше можливостей протиповітряної оборони для захисту українських міст та інфраструктури від російських снарядів. Я говорив: ми цілком очікуємо, що Росія націлиться на енергетичну інфраструктуру", — заявив Кірбі.
Він додав, що без додаткового фінансування ця зброя буде "серед останньої, що США зможе надіслати".
"Припинення підтримки та надання Володимиру Путіну саме того, що він хоче, було б жахіттям не лише для українців, але й для нашої національної безпеки та точно для національної безпеки наших партнерів та союзників в Європі", — додав Джон Кірбі.
На Сумщині рятувальники під час гасіння пожежі двічі потрапили під обстріл
6 грудня на Шосткинщині рятувальники під час ліквідації пожежі, яку спричинив російський удар, двічі потрапляли під повторний обстріл.
Як повідомили у ГУ ДСНС України у Сумській області, пожежа сталася у Шосткинському районі внаслідок російського удару. Горіння відбувалось в житловому секторі. Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були два рази покидати місце події, оскільки починались повторні обстріли.
109 вибухів: армія РФ обстріляла 9 громад Сумської області
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Які громади Сумщини були під обстрілами:
- Краснопільська громада: армія РФ завдавала ударів з мінометів (13 вибухів) та артилерії (4 вибухи). Також був обстріл за допомогою FPV-дрону (2 вибухи) та здійснено скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (16 вибухів) та обстріл з РСЗВ (10 вибухів). Внаслідок обстрілу з РСЗВ отримали поранення дві людини.
- Великописарівська громада: зафіксовано 23 вибухи з мінометів та 7 вибухів з артилерії.
- Юнаківська громада: 16 мін скинули армійці РФ на територію громади. Здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
- Хотінська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).
- Білопільська громада: російські військові завдавали ударів з мінометів (4 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
Зеленський відзначив нагородами понад 700 воїнів до Дня ЗСУ
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Я вітаю вас, воїни! І дякую за вашу міць, за вашу хоробрість. Кожному й кожній, хто захищає Україну, наші державні інтереси, інтереси нашого суспільства. Ми всі в Україні вдячні. Відзначив державними нагородами наших воїнів. Напередодні підписав кілька указів до Дня Збройних Сил – загалом понад 700 воїнів відзначені", — наголосив президент.
Єрмак: Україна готова надати необхідну підтримку для роботи американських оборонних компаній
Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час зустрічі зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Він, зокрема, зауважив, що в Україні розглядають українсько-американську конференцію оборонних індустрій як початок перспективної та плідної співпраці між ОПК двох країн.
Єрмак наголосив, що держава готова надати всю необхідну підтримку для роботи американських оборонних компаній у нашій країні, створити умови для того, щоб вони почали копродукцію в Україні та з вітчизняними виробниками. Також сторони обговорили страхування ризиків інвестиційних проєктів у нашій країні.
На фронті протягом доби відбулось 83 бойових зіткнення — Генштаб
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
"Росіяни завдали 2 ракетних та 71 авіаційний удар, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Красний Хутір Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів РФ зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Плохів, Михальчина Слобода Чернігівської області; Чуйківка, Прогрес, Баранівка Сумської області; Землянки, Кругле, Охрімівка, Бочкове Харківської області.
- На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак росіян в районі Синьківки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Іванівки, Піщаного Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку, Сили оборони відбили 6 атак ворога, який за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах Тернів, Веселого, Роздолівки, Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів РФ постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва Донецької області.
- На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Ступочок Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Озарянівка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку відбито 29 атак РФ в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Олександропіль Донецької області.
- Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Катеринівка.
- На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку РФ в районі Новодонецького Донецької області. Російська армія завдала авіаційного удару в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку, Сили оборони відбили 5 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Чарівне, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької області.
- На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон та Велетенське Миколаївської області.
Що увійшло до нового пакета допомоги від США. Перелік
Перелік озброєння та техніки, що увійшла до нового пакету допомоги від США опубліковано на сайті Пентагону.
Пакет допомоги, який оцінюється в 175 мільйонів доларів, містить:
- Ракети aim-9M та AIM-7 для протиповітряної оборони;
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- Ракети з трубчастим пуском, оптичним супроводом і дротовим наведенням (TOW);
- Протитанкові системи Javelin і AT-4;
- Більш як 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- Транспортні засоби для буксирування обладнання;
- Підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
- Обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;
- Запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
"Вкрай важливо, щоб Конгрес якомога швидше вжив заходів і схвалив додатковий запит президента про національну безпеку, щоб гарантувати, що ми зможемо продовжувати нашу підтримку України", — йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.
У Дніпрі погасили марку до Дня Святого Миколая та ЗСУ
У Дніпрі до Дня Святого Миколая та ЗСУ погасили тематичну марку. На ній зобразили Миколая, який їде на козацькому коні з подарунками для військових.
Як розповів Суспільному директор східного регіону "Укрпошти" Антон Ізотов, загальний наклад – 600 тисяч марок, Дніпропетровщина отримала 18 тисяч. Кожні 5 гривень з продажу передадуть на потреби армії. Також Укрпошта запустила благодійну акцію до Дня ЗСУ.
"Тут є грілка, пальники, дощовики, носки та інші речі, які вони потребують. Кожен клієнт може придбати цей пакунок, а Укрпошта доставить їх на передову", – розповів Антон Ізотов.
США оголосили про нову військову допомогу Україні у розмірі $175 мільйонів
Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.
Новий пакет допомоги передбачає поставку зброї і техніки на суму до 175 мільйонів доларів. Він включатиме боєприпаси протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети, протитанкові ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури, а також запасні частини, допоміжне обладнання.
Крім того, президент Джо Байден закликатиме Конгрес ухвалити його запит на національну безпеку, який, серед іншого, передбачає виділення $60 мільярдів для України.
Республіканці готові зробити Путіну найбільший подарунок, на який він міг сподіватися — Байден
Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Конгресі США.
"Сьогодні я хотів би сказати про нагальну відповідальність. Конгрес має відстоювати потреби національної безпеки Сполучених Штатів. І, відверто кажучи, наших партнерів також. Це не може чекати. Конгрес має ухвалити додаткове фінансування для України, перш ніж вони розійдуться на свята — ось так просто", — зазначив Байден.
Президент США додав, що якщо Путін захопить Україну, він на цьому не зупиниться.
"Тут важливо бачити довгострокову перспективу. Він не зупиниться. Він дав це досить чітко зрозуміти. Якщо Путін нападе на союзника по НАТО, якщо він не зупиниться, а потім нападе на союзника по НАТО, або якщо ми, як члени НАТО, що взяли на себе зобов'язання захищати кожен сантиметр території НАТО, ми отримаємо те, чого ми не прагнемо і чого ми не маємо сьогодні — американські війська воюватимуть з російськими військами. Американські війська воюватимуть з російськими військами, якщо він просунеться в інші частини НАТО. Не помиліться. (або останнє як не обманюйте себе чи дивіться правді у вічі - прим.)", — наголосив Байден.
У Києві з'явився мурал на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
У Києві біля сходів нижнього ярусу Подільської набережної (метро Поштова площа), поруч з графіті "АзовСталь", з'явилося нове графіті на підтримку полонених захисників "Азовсталі".
Про це повідомляє у Facebook Асоціація родин захисників "Азовсталі".
Зазначається, що створення муралу ініціювали дружини військовополонених з бригади "Азов". Вони хочуть нагадати про те, що їхні чоловіки вже майже 19 місяців в жахливих умовах знаходяться в російському полоні.
Основою муралу став малюнок ілюстраторки Ганни Біляєвої — дружини азовця, який досі перебуває в неволі. А втілили проєкт в життя допомогли фанати "Динамо Київ" і небайдужі волонтери.
Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною
Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна може стати донором безпеки для всіх сусідів, коли зможе гарантувати захист собі.
"Я запрошую всі американські оборонні компанії до співпраці з Україною. Я впевнений, ми можемо разом створити новий і потужний арсенал свободи, який буде надійним помічником для всіх вільних націй світу", — зазначив президент.
Зеленський звернувся до лідерів "Групи Семи"
"Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити. Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік. Для нас із вами – для вільних націй. Не для Путіна. Україна має силу. І я прошу вас бути саме такими сильними, як ви вмієте і як уміє свобода", — повідомив президент Володимир Зеленський.
Блокада польських перевізників заважає волонтерам, які допомагають ЗСУ — Reuters
Благодійні та неурядові організації, які надають військову допомогу Збройним Силам України, стикаються з затримками на кілька тижнів критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів через протести польських далекобійників на кордоні.
Про це пише Reuters з посиланням на трьох співрозмовників у галузі.
Як розповів агенції голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, десятки систем нічного бачення та пікапів, а також сотні безпілотників, закуплених його організацією, застрягли на кордоні на кілька тижнів.
"Це не дуже добре, тому що вони прив'язані до проєктів, термінів і дедлайнів ... Речі просуваються, але повільніше, ніж це було раніше", — сказав він в інтерв'ю Reuters.
За його словами, "Повернись живим" намагається домовитися з польською владою про безперешкодне проходження їхньої допомоги, оскільки Україна не має іншого вибору, окрім як імпортувати багато необхідних речей з-за кордону.
"Пікапи всі приходять з-за кордону, комплекти нічного бачення всі приходять з-за кордону... Безпілотники FPV взагалі приходять з-за кордону, і це (протест — ред.) гальмує нашу роботу", — сказав Чмут.
Протести на кордоні впливають на виробників військової техніки, розповів Віктор Долгоп'ятов, який керує "Інженерним корпусом" — некомерційним підприємством, що виробляє різні види обладнання, яке використовується українськими збройними силами.
"Якщо блокада триватиме, це може стати, і вже стає, великою проблемою", — сказав Долгоп'ятов.
Він розповів Reuters, що блокада кордону призвела до затримки поставок деталей для машин, а також компонентів для блоків живлення, які використовуються в двигунах безпілотників і радіостанціях.
"Я переконаний, що велика кількість деталей, які призначені для приватних підприємств, що працюють над оборонними проектами, на жаль, зараз стоять на кордоні", — сказав він.
Частково, за словами Долгоп'ятова, проблема полягає в тому, що найдешевший спосіб відправити товар з Польщі — це перевезти його разом з іншими вантажами у великих вантажівках, що збільшує ймовірність того, що вони будуть затримані на тривалий час.
За його словами, далекобійники, які пропускають військові вантажі, часто не роблять цього з товарами подвійного призначення для підтримки військових зусиль. Вони їдуть у загальній черзі.
Як пише Reuters, потенційний спосіб обійти блокаду — перевозити вантажі звичайними автомобілями, а не вантажівками, але це набагато дорожче.
Анатолій Акулов, який керує благодійним фондом "Україна в броні", що доставляє як військову, так і гуманітарну допомогу, повідомив, що вартість перевезень з Польщі в Україну, яка зазвичай становить 1700-2300 доларів за контейнер, у листопаді зросла до 5000 доларів.
Акулов повідомив, що доставка деталей для безпілотників і гуманітарних вантажів затримується. Вантаж рибальських сіток, призначених для використання в якості сіток проти безпілотників, застряг на третьому тижні.
"Для того, щоб привезти вживані рибальські сітки для захисту наших солдатів від російських безпілотників, мені потрібно щонайменше 10 000 доларів", — сказав він.
Тисячі вантажівок з комерційними товарами тижнями стоять у чергах на польських прикордонних переходах з Україною через протести, які розпочалися 6 листопада. Перевізники у Словаччині розпочали аналогічну блокаду 1 грудня.
Протестувальники хочуть покласти край безвізовому в'їзду українських далекобійників до ЄС, стверджуючи, що українські водії “занижують ціни на свої послуги”. Як зазначає українська сторона, обсяг перевезень у воєнний час робить систему дозволів для вантажівок нездійсненною, пише агенція.
Як відзначає Reuters, протестувальники стверджують, що пропускають гуманітарну та військову допомогу, але багато ресурсів, необхідних Збройним Силам України, купуються цивільними організаціями і перевозяться комерційними вантажівками, які не мають права проїжджати через блокаду.
Гуманітарним коридором у Чорному морі перевезено близько 7 млрд тонн товарів — ООН
Голова Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Рамеш Раджасінгхам повідомив, що оцінками ООН, гуманітарними коридорами у Чорному морі було перевезено близько 7 мільярдів метричних тонн товарів.
Про це Рамеш Раджасінгхам сказав під час засідання Ради безпеки ООН 6 грудня.
"З яких близько 70% врожаю — це зерно та інші продукти харчування. Враховуючи інші маршрути, загальний обсяг експорту продовольства з України минулого місяця був порівнянний з листопадом минулого року. Втім, значні ризики, пов'язані з авіаударами та морськими перешкодами, залишаються, а морські порти України продовжують працювати значно нижче своєї потенційної потужності", — сказав Рамеш Раджасінгхам.
Військові ПК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету небі над Дніпровським районом
6 грудня військові ПК "Схід" у небі над Дніпровським районом знищили керовану авіаційну ракету.
Про це повідомили в Повітряному командуванні "Схід".
За повідомленням на сторінці Повітряного командування, знищена ракета типу Х-59.
Повітряна тривога на Дніпропетровщині лунала з 16:49. О 17:07 у Дніпрі чули звуки вибуху, про це повідомляли кореспонденти Суспільного.
В Україну повернули 8 дітей — Лубінець
Вісьмох українських дітей повернули в Україну у середу, 6 грудня. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Спецоперація СБУ: в Росії ліквідували Іллю Киву
В Росії у ході спецоперації СБУ ліквідували ексдепутата Верховної ради України Іллю Киву.
Про це Суспільному повідомили джерела в правоохоронних органах.
За інформацією від джерел, "ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви — спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї".
Тіло Киви знайшли в підмосковному селі Супоневе Одинцовського району, повідомили РИА Новости в екстрених службах.
Зеленський привітав військових з Днем Збройних сил України і вручив державні нагороди
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 грудня привітав військових із Днем Збройних сил України, вручив державні нагороди, бойові прапори, стрічки почесної відзнаки та присвоїв почесні найменування військовим з'єднанням.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Сьогодні для всіх нас особливий день, особливе свято особливих людей – хоробрих і загартованих воїнів. Найсильніших синів і доньок України, які боронять Батьківщину на суші, у повітрі, на воді, на всіх напрямках, усіма силами. Все це ви, наші Збройні сили України", – наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що для нього велика честь особисто нагороджувати найкращих захисників і захисниць України.
"Бачити ваші очі, бачити ваш погляд. Це те, що дуже промовисто розповідає про війну без будь-яких зайвих слів. Розповідає про наших бійців, про їхній досвід, про біль, про відвагу, про побратимів, яких забрала війна. Очі, які бачать війну, бачать зло, поранення, смерть, але не відводять погляду. Дають відсіч, тримають оборону, б’ються заради України", – сказав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що Сили оборони воюють за те, щоб в очах українців ніколи не панував відчай, щоб Україна вистояла в боротьбі проти загарбника, щоб звільнити наших людей із російської окупації та полону.
"Ми всі пишаємося вами. Вся Україна вдячна вам! І наша держава зробить абсолютно все, щоб усі покоління українського народу завжди пам’ятали й шанували кожне життя кожного воїна, кожного героя, яке було віддане на полі бою заради України, нашої свободи, нашого майбутнього", – зазначив він.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, які загинули за свободу й незалежність України.
Зеленський побажав військовим міцності й перемоги та вручив державні нагороди. Зокрема, президент передав орден "Золота Зірка" матері полеглого Героя України, старшого солдата Сергія Божка, який захищав територіальну цілісність нашої держави з 2018 року. У травні 2022-го на Донеччині під час атаки з боку російських окупантів Сергій Божко прикривав і забезпечував оборону позиції ЗСУ, знищив багато російської техніки та особового складу противника, але сам зазнав смертельних поранень.
В "ДНР" засудили трьох українських військових з полку "Азов" до 25 років ув'язнення
Фейковий суд "ДНР" засудив трьох військовослужбовців частини 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії Владислава Чужа, Богдана Безноська й Святослава Здоровенька.
Про це 6 грудня повідомили в Слідчому комітеті РФ.
Як стверджують у повідомленні російські слідчі, наприкінці лютого торік Чуж, Безносько та Здоровенько обрали позицію, розташовану в школі №32 Маріуполя, та нібито вирішили стріляти по цивільній забудові на виїзді з міста, аби налякати мирне населення і знищити житлові будинки.
"Для вибору мети Чуж користувався додатком "Армія SOS", де ставив на карті точку, наприклад, будинок, і вона видавала координати об'єкта. Дома він обирав такі, щоб вони потрапляли у радіус максимальної стрільби зброї. Далі давав команду Здоровеньку та Безноську виставити міномет за показниками", — йдеться у повідомленні Слідкому.
За даними російського відомства, начебто українські бійці 20 разів стріляли осколково-фугасними мінами по двох житлових будинках з 1 по 14 березня 2022 року та зруйнували ці будинки, мирні жителі не постраждали.
Дохід РФ від експорту нафти зараз більший, ніж до повномасштабного вторгнення — Bloomberg
Щомісячний дохід Росії від експорту нафти зараз більший, ніж до її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
Про це пише Bloomberg.
Доходи Росії від її основних податкових джерел — нафтодоларів — майже подвоїлися в період з квітня по жовтень. Згідно з розрахунками Bloomberg, які базуються на даних російського міністерства фінансів, але згладжують надходження від податку на прибуток, чисті доходи Росії від продажу нафти в жовтні склали 11,3 мільярда доларів, що становить 31% від загального обсягу чистих доходів бюджету країни за місяць. Це найвищий показник з травня 2022 року і перевищує будь-який інший місяць за рік до повномасштабного вторгнення в Україну.
За перші дев'ять місяців 2023 року вітчизняні та тіньові власники флоту сукупно перевезли понад 70% російських нафтових вантажів, що дозволило Москві зберегти контроль над експортом і поступово підвищувати ціни.
Регіональне управління Сил ТрО "Схід" очолив Василь Осипчук — ЗОВА
Колишнього командира оперативно-тактичного угруповання військ “Суми” генерал-майора Василя Осипчука призначено начальником Регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід”.
Про це сьогодні, 6 грудня, повідомили в ЗОВА з посиланням на Регіональне управління "Схід".
У США сказали, скільки коштів ще мають для допомоги Україні
Речник Пентагону Пет Райдер зазначив, що у Сполучених Штатів залишилось близько 5,9 млрд доларів на військову допомогу Україні. Міністерство оборони США закликає Конгрес ухвалити допомогу Києву.
Це написано в стенограмі брифінгу Міністерства оборони США.
"Так, зараз доступні приблизно 4,8 мільярда доларів відновленого президентського права на скорочення, і є 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів", — зазначив речник Міноборони США,
Він підкреслив, що без додаткового фінансування США не зможе надати Україні важливу безпекову допомогу, необхідну їй у війні з Росією та для захисту критичної інфраструктури
"Ми можемо досягти точки, коли зможемо не підтримувати поточний рівень підтримки безпеки України", — додав Райдер.
За словами спікера, рішення про витрати для Києва залежатимуть від багатьох факторів, серед яких нагальні потреби України, наявність обладнання та здатність самих Сполучених Штатів поповнювати власні ресурси. Міністерство оборони закликає Конгрес США ухвалити документ про додаткову допомогу Україні.
На брифінгу заявили, що міністр оборони США Ллойд Остін і Пет Райдер долучилися до решти вищого керівництва міжвідомчих організацій на закритому засіданні для всіх членів Конгресу, щоб проінформувати про термінову необхідність прийняти запит адміністрації на додатковий бюджет.
Військові РФ обстріляли Середину-Буду на Сумщині: двоє людей поранені
Близько 12:00 російські військові обстріляли Середину-Буду Шосткинського району на Сумщині. 72-річний та 47-річний місцеві жителі отримали поранення. Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.
Україна не втручається у внутрішню політику США і має підтримку обох партій — Центр протидії дезінформації
Попри маніпуляції російських пропагандистів, Україна має підтримку обох партій у Сполучених Штатах та не втручається у внутрішню політику країни. Також важливо пам'ятати, що питання бюджету і видатків є внутрішньоамериканським.
Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД).
Там також поінформували, що наразі українська делегація за участі представників Міноборони, Мінстратегпрому, Офісу президента та Верховної ради перебуває у США, де веде переговори щодо питань виробництва зброї та посилення українського військово-промислового комплексу.
"Мета перемовин – закупівля та збільшення виробництва боєприпасів, відновлення і розвиток українського ВПК, що дозволить Україні самостійно зміцнювати свій оборонний потенціал. Для України важливо запустити власне виробництво засобів ППО, РЕБ та боєприпасів натовського зразка", — йдеться у повідомленні ЦПК.
У переговорах з боку США бере участь адміністрація президента, Міноборони, Департамент торгівлі, Державний департамент, керівництво найбільших оборонних компаній. Також присутні 350 представників промисловості та посадовці з 50 країн.
У ЦПД додали, що Україна забезпечує повну підзвітність і прозорість використання військової допомоги, наданої США.
Військові зможуть бронювати квитки на потяг онлайн
"Укрзалізниця" запускає сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Тепер якщо потрібних квитків нема у продажу, військові зможуть забронювати їх онлайн.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Що потрібно військовому, щоби купити квиток на потяг
- залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда;
- після заявки на електронну пошту, яку зазначив військовий, прийде спеціальний код;
- викупити квиток у касі не пізніше ніж за 1 годину до того, як потяг рушить;
- коли прийдете забирати квиток, необхідно показати військовий квиток або посвідчення офіцера;
- бронювати можна і для себе, і для побратимів, із якими боєць їхатиме.
Спецзамовлення доступне на 17 маршрутів, найпопулярніших серед бійців ЗСУ. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій, та з цих міст.
США будуть "відповідальні за поразку України", якщо не нададуть їй грошей — Єллен
Сполучені Штати будуть "відповідальними за поразку України", якщо Конгрес не схвалить останній багатомільярдний запит адміністрації Байдена на допомогу Україні.
Про це заявила міністерка фінансів США, передає Reuters.
За її словами, фінансування – зокрема для загальнодержавної бюджетної підтримки України – є "вкрай важливим" і є передумовою для того, щоб підтримка Міжнародного валютного фонду надходила Києву.
"Я спілкувалася з членами Конгресу, з моїми колегами. Я думаю, вони розуміють, що це жахлива ситуація, і ми можемо нести відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити країну необхідним фінансуванням, включаючи пряму бюджетну підтримку, оскільки це дуже важливо", — сказала Єллен.
Міністерка зазначила, що фінансування США для України також є важливим для союзників США в Європі, які надають більш щедру допомогу, щоб допомогти Україні перемогти в її боротьбі з російською агресією.
"Україні просто не вистачає грошей. Вони витрачають більше, ніж отримують у вигляді податкових надходжень, на оплату зарплат військовим та потреби оборони. Якщо б не гроші, які ми надсилаємо на допомогу, у них би не було ні шкіл, ні лікарень, ні служб швидкого реагування", — сказала вона.
Єллен зазначила, що допомога США Україні супроводжується "дуже сильним контролем для захисту від будь-якого зловживання коштами, будь-якої корупції".
Вона додала, що державна підтримка бюджету спрямовується через Світовий банк, який має сильні антикорупційні гарантії для гарантувати, що гроші йдуть за призначенням.
РФ з авіації поцілила по сільгосппідприємству в Золочеві на Харківщині
О 13:00 6 грудня російські окупанти завдали авіаудару по Золочеву Богодухівського району. Попередньо, поранених немає.
Про атаку Суспільне Харків повідомив очільник громади Віктор Коваленко.
"Поцілили у підприємство "Золочівська сільгосптехніка". Приміщення значно пошкоджене", — сказано в повідомленні.
Військові, яких росіяни розстріляли при спробі здатися в полон, вважаються зниклими безвісти — джерела
Військовослужбовці 45-го окремого стрілецького батальйону, яких при спробі здатися в полон 2 грудня біля Авдіївки, розстріляли росіяни, зараз вважають зниклими безвісти.
Про це Суспільному повідомили джерела в ЗСУ.
Імена та припущення щодо осіб військовослужбовців батальйону, які були на відео, публічно не оприлюднюють аби не травмувати близьких, котрі чекають на новини про рідних, які служать в 45-му ОСБ.
Наші джерела зазначають, що ведеться робота щодо пошуку можливості забрати тіла, аби зрозуміти, хто саме загинув, а хто, можливо, перебуває у полоні. Також зазначили, що в цьому секторі працювали бійці й інших батальйонів.
"Оборона Авдіївки здійснюється в надважких умовах постійних атак росіян. На одного нашого бійця, в середньому, 10 з їхнього боку. Дефіциту боєприпасів у них немає. У нас є, звичайно. В умовах інтенсивних атак з боку російської армії наявний боєкомплект швидко закінчується. Логістика під постійними обстрілами має певні труднощі. Наші хлопці втримували позицію до останнього. При закінченні боєкомплекту і прориву тимчасової оборони вони зробили все правильно для можливого збереження своїх життів: це здатися в полон, коли немає шляху відступу", — розповіли Суспільному джерела в ЗСУ.
За 2023 рік розмінували майже 195 тисяч га родючих земель — Мінекономіки
З початку 2023 року майже 195 тисяч гектарів сільськогосподарської землі розмінували та повернули аграріям для користування. Лише за листопад піротехніки обстежили понад 17 тисяч га угідь.
Про це повідомили Верховна Рада та Міністерство економіки.
За даними обласних військових адміністрацій, у межах пріоритетного розмінування сільськогосподарських земель із початку поточного року обстежили понад 257 тисяч га.
"Завдяки ЗСУ аграрії практично всіх областей зібрали врожай, посіяли озимі, а піротехнічні підрозділи державних органів та неурядових операторів мають змогу розміновувати українські родючі землі", — зазначив Комітет з питань аграрної та земельної політики.
"Попри ускладнення погодних умов наші піротехніки продовжують роботу з обстеження та розмінування найбільш цінних українських земель", — додає перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
В Україні підтвердили загибель понад 10 тисяч цивільних — ООН
За даними Верховного комісара ООН з прав людини Волкера Турка, в Україні наразі підтвердили загибель понад 10 000 цивільних із моменту повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року.
Про це Турк сказав на пресконференції в Женеві у середу, 6 грудня.
Реальна кількість загиблих, за слвоами Верховного комісара ООН, може бути значно вищою.
“Українці, які проживають на окупованій Російською Федерацією території, стикаються з жахливими обмеженнями основоположних прав і свобод. Ця затяжна руйнівна війна має бути припинена”, — сказав Турк.
Росія намагається вдосконалити ударні дрони — британська розвідка
З середини 2023 року Росія майже напевно доповнила запас іранських дронів-камікадзе Shahed (БПЛА OWA) аналогічною зброєю, виготовленою на заводах у Росії.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
У британській розвідці вважають, що зараз Росія майже напевно намагається впровадити вдосконалення в конструкції ударних дронів на основі досвіду експлуатації.
Наприкінці листопада 2023 року повідомлялося, що збитий безпілотник був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.
"Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації", — йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що існує реалістична можливість того, що Росія також "намагається пом’якшити українські заходи радіоелектронної боротьби".
"Деякі інші ударні дрони російського виробництва, ймовірно, пофарбовані в чорний колір, що ускладнює візуальну ідентифікацію безпілотників, що наближаються, вночі. Росія все частіше використовує БПЛА OWA у великих рейдах, намагаючись подолати українську ППО", — зазначили у відомстві.
Однак, як зазначили у британській розвідці, Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість озброєнь, якими атакує РФ.
Російські військові обстріляли Харківщину, є поранені
Російські війська вранці обстріляли село Подоли на Харківщині: поранення отримали двоє жінок, одну з них госпіталізували, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
Також обстріляли Козачу Лопань, наразі інформації про постраждалих та руйнувань немає.
Умєров: українські війська пройшли першу та другу лінії оборони росіян
Українські військові вже пройшли дві лінії оборони, які облаштували російські окупанти, і зараз перебувають перед третьою.
Про це в інтерв'ю FoxNews сказав міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, війська РФ мають три лінії оборони на фронті в Україні.
"Ми справляємося добре. Продовжуємо звільняти території. Якщо говорити про лінії оборони, ми вже подолали першу і другу. Ми перебуваємо між другою і третьою", — сказав міністр.
Умєров зазначив, що Україна має воєнні цілі на 2024 рік, які передбачають оборонну, контрнаступальну та наступальну операцію, які плануватимуть відповідно до стандартів НАТО.
"У нас є план. Ми деокупували 50 відсотків нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, ми повернули території, звільнили їх. І зараз у нас є план на 2024 рік", - сказав він.
Міністр наголосив, що стратегічним завданням і перемогою для України буде вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року, включаючи Крим, Донбас і Чорне море.
"Мар'їнка схожа на точку на карті". Більша частина міста контролюється армією РФ — Чепурний
Українські бійці утримують невелику частину Мар'їнки, більша частина міста перебуває під контролем російських військ.
Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" зранку 6 грудня повідомив підполковник, пресофіцер 79-ої ОДШБр Ярослав Чепурний.
"Це швидше схоже на точку на карті. Місто зруйноване вщент, будинків немає, залишились багатоповерхівки, які дуже сильно зруйновані. Мені здається, що в Україні немає такого міста, яке по ступені руйнації можна порівняти з Мар'їнкою", — сказав він.
За словами Чепурного, місто вже не є міською забудовою, а схоже на природний ландшафт, майже поле із будівельними конструкціями будинків, що ускладнює оборону українських позицій.
"Дістатись на позиції по битому склу, по розтрощеній арматурі, яка скрізь валяється, непросто. Так само непросто евакуювати поранених з позицій. Оборона триває у дуже складних умовах", — розповів підполковник.
Зранку 6 грудня армія РФ почала штурмувати авіацією та артилерією підрозділи українських військ, оборона міста триває, зазначив військовий. Російські обстрілюють й саму Мар'їнку, передмістя, південніше Мар'їнки поля тощо.
Ракети з літака, АГС та міномети: війська РФ атакували п'ять сіл на прикордонні Чернігівщини
За добу війська РФ завдали чотири авіаційних, 36 мінометних, два артилерійських удари та 50 пострілів зі станкового автоматичного гранатомета (АГС) по прикордонним селам Чернігівщини.
Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Семенівська громада: чотири вибухи, ймовірно некерованими авіаційними ракетами (НАР) з літака, чотири вибухи, ймовірно з міномета 120 мм, 50 вибухів, ймовірно з АГС та два вибухи, ймовірно зі ствольної артилерії в напрямку сіл Костобобрів, Тимоновичі, Мхи та Леонівка.
Сновська громада: 32 вибухи, ймовірно з міномета 120 мм в напрямку села Хрінівка.
Інформація про поранених та загиблих серед місцевого населення, не зафіксована.
Вночі у небі над Херсонщиною сили ППО знищили три російські безпілотники
У небі над Херсонщиною українські захисники вночі збили три російські безпілотники типу "Shahed-136/131.
Про це на сторінці у Facebook повідомляє Повітряне командування "Південь".
Також у командуванні повідомили, що ще п'ять БпЛА, зокрема, два "Мерлін-ВР", два "ZALA" та один "Ланцет" знищили протягом 5 грудня.
Байден назвав божевіллям можливе припинення допомоги Україні
Президент США Джо Байден вважає перспективу припинення допомоги Україні божевіллям, яке суперечить інтересам США.
Слова американського лідера, сказані ввечері 5 грудня, цитує The New York Times.
"Провал підтримки України – це просто божевілля. Це суперечить інтересам США. Ми збираємося отримати це (рішення Конгресу США щодо допомоги Україні, — ред.)", — сказав він.
В одному з ужгородських тренажерних залів представники ТЦК роздали військові повістки чоловікам
В одному з ужгородських тренажерних залів представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) роздали військові повістки чоловікам.
Про це Суспільному повідомили власні джерела.
"Чоловікам, які прийшли на тренування — видали повістки. Не забули воєнкоми й самих тренерів", — повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.
Суспільне намагається зв'язатися із представниками ТЦК, щоб дізнатися деталі ситуації.
"Україна не здається – завдяки вам": Залужний привітав військових з Днем ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав військовослужбовців з професійним святом — Днем Збройних сил України.
Привітання опубліковане у Телеграм-каналі Залужного.
"Дорогі бойові побратими і посестри! Сьогодні, у день Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога", — сказав він.
Головнокомандувач наголосив, що саме українські військовослужбовці, попри звання та посади, "стоять за майбутнє наших дітей".
"Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах ЗСУ. Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь — як би важко нам не було, але точно не буде соромно!" — сказав Залужний.
Упродовж доби армія РФ завдала 151 удар по 24 населених пунктах Запорізької області: є поранений
Протягом минулої доби, 5 грудня, російські військові атакували 24 населені пункти Запорізької області. Одна людина дістала поранення.
Про це сьогодні, 6 грудня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Під час артобстрілу поранення отримав 62-річний житель Оріхова.
Загалом армія РФ завдала 151 удар по містах та селах Запорізької області:
- авіаційний — по Новоандріївці;
- 29 безпілотниками атакувала Залізничне, Чарівне, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку, Новодарівку, Новоіванівку, Левадне, Темирівку, Роботине та Малі Щербаки;
- вісім разів застосувала РСЗВ по Гуляйполю, Гуляйпільському, Новодарівці, Малій Токмачці, Роботиному, Лук'янівському та Магдалинівці;
- 113 разів з артилерії обстріляла Новотроїцьке, Новоданилівку, Оріхів, Левадне, Полтавку, Чарівне, Червоне, Роботине, Кам'янське, Степове, Лобкове.
"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.
Зеленський привітав ЗСУ зі святом
Президент Володимир Зеленський привітав Збройні сили України зі святом.
Привітання він опублікував у соцмережах.
"Сьогодні більшість із нас мають можливість жити, працювати у своїх містах, ходити вулицями. Ми рухаємося. Як би не було складно, ми дійдемо до наших кордонів, до наших людей... Всупереч усьому, разом із вами та завдяки вам — нашому народу, Збройним силам України", — сказав Зеленський.
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав потужний вибух — Галіціна
Сьогодні, 6 грудня, у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунав потужний вибух, який чули мешканці декількох мікрорайонів міста.
Про це повідомила в своєму каналі Telegram голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна:
"Приблизно о 5-й ранку мешканці мікрорайонів Нагірна частина, АЗМОЛ та Ліски повідомили про гучний вибух. Наразі спуск з гори через проспект Західний повністю перекрито. На цій ділянці перебуває велика кількість російських військових", — йдеться в повідомленні.
Також про вибух у Бердянську повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Обстріл з артилерії та збиті безпілотники: як минула доба на Миколаївщині
На Миколаївщині в ніч проти 6 грудня збили сім російських безпілотників типу "Shahed-136/131", а також один розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР". Через падіння уламків пошкоджено інфраструктуру в Снігурівській та Очаківській громадах. Також російські військові завдали ударів по місту Очаків.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
У військовій адміністрації зазначили, що в ніч проти 6 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили сім безпілотників типу "Shahed-131/136" та один розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".
Крім того, 5 грудня внаслідок падіння уламків одного зі збитих безпілотників типу "Shahed-131/136" в місті Очаків Очаківської громади виникла пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку, яку загасили. Люди не травмувалися.
Також вночі, 5 грудня о 23:08 армія РФ завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Загиблих та поранених немає.
За інформацією районних військових адміністрацій, під час нічної атаки 5 грудня в місті Снігурівка Снігурівської громади внаслідок падіння уламків збитих безпілотників виникло займання будівлі — станції технічного обслуговування та будівлі шиномонтажної станції, які загасили. Також, пошкоджено приватне домоволодіння. Загиблих та поранених немає.
Армія РФ з мінометів обстріляла 5 громад Сумщини
Вночі 6 грудня, армія РФ здійснила 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Які громади Сумщини опинилися під російським вогнем
- Краснопільська громада: здійснено постріли зі стрілецької зброї.
- Зноб-Новгородська громада: російські військові били з мінометів (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: 4 міни скинули російські військові на територію громади.
- Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл по громаді (6 вибухів).
На Донеччині від обстрілів за добу загинула одна жінка, ще семеро людей поранені
В Донецькій області одна жінка загинула у місті Часів Яр, ще шестеро містян дістали поранення протягом 5 грудня. Також поранена одна людина у Торецьку. Про це повідомив в. о. начальника ОВА Ігор Мороз.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1786 людей, поранення отримали 4369 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
Російські війська за добу випустили по Херсонщині 510 снарядів: загинули троє людей
Російська армія упродовж 5 грудня 2023 року з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, протитанкових ракетних комплексів, танків, авіації та дронів, зокрема типу "Shahed", 101 раз обстріляла Херсонську область.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Загалом за добу по території Херсонщини військові РФ випустили 510 снарядів, по Херсону — 31. Били по житлових кварталах населених пунктів області. Обстріляли територію тракторної бригади, влучили у гуманітарний штаб та медичний заклад у Бериславському районі. Ще одну медичну установу пошкодили у Херсоні, йдеться в повідомленні.
Внаслідок російської збройної агресії за добу в області загинули троє людей, ще семеро, зокрема чотири медичних працівники, — поранені, повідомив Прокудін.
Атака "шахедів": на Житомирщині спрацювали сили ППО
Вночі шостого грудня сили протиповітряної оборони знищили 41 "шахед", якими армія РФ атакувала Україну. Збиття "шахедів" зафіксували і над Житомирщиною.
Про це повідомив у Telegram голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
"Вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили над територією області дрон-камікадзе. Внаслідок падіння уламків руйнувань та постраждалих не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.
На Житомирщині повітряну тривогу оголосили 5 грудня о 23:37. У своєму Telegram Повітряні сили повідомили, що в Житомирській області існує загроза застосування ударних безпілотників армії РФ.
Повітряна тривога в регіоні тривала майже дві години — відбій пролунав о пів на другу ночі.
Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину
Війська РФ звечора тричі обстріляли Нікополь з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Пошкоджені 4 приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Побитий газогін. Загиблих та постраждалих немає", — написав він у Телеграм.
Бійці з ПвК "Схід" в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах області знищили 4 безпілотники.
На війні в Україні РФ втратила 1270 військових за добу — Генштаб ЗСУ
Станом на ранок 6 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 335 110 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1270 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 5600 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) од,
- артилерійських систем – 8024 (+37) од,
- РСЗВ – 919 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),
- крилаті ракети ‒ 1570 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1153 (+5)
Дані уточнюються.
Сили ППО вночі знищили 41 дрон-камікадзе з 48
У ніч на 6 грудня 2023 року війська РФ атакували Україну 48 безпілотниками типу Shahed з двох напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили 41 дрон-камікадзе.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Безпілотники запускали з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область (РФ).
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Як зазначив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, більшість дронів-камікадзе знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони.
За добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень — Генштаб
Протягом минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 26 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області; Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати армію РФ, яка не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи росіянам значних втрат. Сили оборони відбили 25 атак в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війська РФ в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Відбили 18 атак.
На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки росіян, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.
Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах армії РФ.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах росіян. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено російський бомбардувальник Су-24М.
Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 1 склад боєприпасів, 2 станції РЕБ та 11 артилерійських засобів військ РФ.
Війська РФ завдали по Україні 4 ракетних та 104 авіаційних удари
Війська РФ завдали 4 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснили 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Про це йдеться у ранковому зведенні ЗСУ.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Крім того, вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 50 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 41 ударний БпЛА.
Авіаударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Новодмитрівка Сумської області; Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Новобахмутівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки, та Львове Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Зеленський сьогодні зустрінеться із лідерами країн G7
Лідери країн Групи семи проведуть сьогодні, 6 грудня, онлайн зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає агентство, президенти обговорять ситуацію в Україні, Близькому Сході та штучний інтелект, повідомив на прес-конференції головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.
Зустріч запланована на 16:30 за Києвом і пройде у повністю закритому режимі. Інших деталей не повідомляли. Раніше Зеленський в онлайн форматі мав виступити перед Сенатом США, проте цього не сталося.
Сполучене Королівство оголосило про новий пакет допомоги для України
Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів. Про це йдеться на сайті уряду Британії.
Напередодні свого візиту до США, Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги у розмірі понад 1,7 млрд гривень.
"Ще 7,75 млн фунтів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями", — йдеться у повідомленні.
Ці гроші є частиною загальної суми гуманітарної допомоги від Британії для України в розмірі 127 млн фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки.
Україна обговорила із спікером Палати представників США допомогу Україні
Українська делегація в США зустрілася зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном, де обговорила пакет підтримки України. Про це повідомила в етері телемарафону "Єдині новини" пані посол України в США Оксана Маркарова.
Посадовиця розповіла, що Україна очікує, що Сенат США проголосує про допомогу Україні, яка містить збройну, фінансову та гуманітарну допомогу, проте до нього доєдналася ще одна частина.
"Це питання південного кордону США. Це питання, яке стосується внутрішньої політики Сполучених Штатів. Це і є зараз найгарячіша і найобговорюваніша тема", — сказала Маркарова.
Вона повідомила, що питання виділення зброї Україні саме по собі вже не є суперечливим і має двопартійну підтримку. Це також стосується і надання Україні великої бюджетної допомоги.
США майже вичерпали ресурси, виділені для безпекової допомоги для України
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати майже вичерпали ресурси, які виділили для безпекової допомоги Україні. Про це він сказав під час брифінгу.
“Конгрес має діяти та ухвалити фінансування для безпекової та економічної допомоги Україні. Ресурси майже вичерпані, коли мова йде про нашу здатність надавати безпекову допомогу Україні", — сказав посадовець.
Він підкреслив, що позиція Білого дому полягає в тому, що "США має підтримувати Україну у цей тяжкий час" і продовжувати українців у боротьбі проти російської агресії. Він висловив сподівання, що американський Конгрес ухвалить законопроєкт щодо допомоги Україні.
"Я не думаю, що існують будь-які питання щодо підтримки України з боку виконавчої гілки влади. Якщо поставити на голосування "за" або "проти" пакет фінансування України в обох палатах Конгресу, я думаю, що він буде прийнятий", — додав Міллер.
Зеленський не зміг виступити перед Сенатом США, де розглядали допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський не зміг бути присутнім на запланованому брифінгу сенаторів щодо ситуації в країні. Про це пише видання The Guardian з посиланням на лідера демократів у Сенаті Чака Шумера.
"Зеленський, до речі, не зміг зробити цього... щось сталося в останню хвилину", — сказав Шумер.
Український президент мав віртуально виступити на секретному брифінгу для всіх сенаторів, пише видання. Раніше того ж дня Шумер заявив, що Сенат проведе голосування щодо закону про надання додаткової військової допомоги Україні, але проти цього пакету виступають республіканці, які вимагають суворішої імміграційної політики.
На Хмельниччині працюють сили ППО, повідомив заступник керівника ОВА Тюрін.
В регіоні триває повітряна тривога.
"Робота триває, щоб рішення було ухвалено своєчасно": Кулеба про додаткову допомогу від США
В Україні на усіх рівнях триває робота для того, щоб рішення щодо надання Сполученими Штатами додаткового фінансування Україні було ухвалено своєчасно. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на питання Суспільного на спільному брифінгу з главою МЗС Нідерландів Ганкою Брюїнс Слот у Києві.
"Робота не зупиняється, ведеться. Зокрема, минулого тижня я мав на полях міністерської зустрічі НАТО розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і добра частина цієї розмови була присвячена саме цьому питанню. Те, що я почув від свого колеги, обнадіює", — сказав Кулеба.
Він наголосив, що на всіх рівнях з боку України триває робота для того, щоб це рішення було ухвалене своєчасно, хоча остаточне рішення залишається за американським парламентом.