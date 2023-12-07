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Армія РФ атакувала припортову інфраструктуру Подунавʼя на Одещині: є загиблий
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Армія РФ атакувала припортову інфраструктуру Подунавʼя на Одещині: є загиблий

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Армія РФ атакувала припортову інфраструктуру Подунавʼя на Одещині: є загиблий
На Одещині фіксують наслідки російської атаки по припортовій інфраструктурі Подунавʼя. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч 7 грудня армія РФ упродовж майже двох годин атакувала ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини, сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте є влучання.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, росіяни прицільно атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя: пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку загасили співробітники ДСНС.

ОНОВЛЕНО о 8:14. Сили протиповітряної оборони знищили 11 БпЛА "Shahed-131/136" під час нічної атаки по Одещині, повідомили у Силах оборони півдня. За їхніми даними, росіяни спрямували дрони по припортовій інфраструктурі Подунав'я, використовуючи особливості ландшафту та близькість державного кордону.

ОНОВЛЕНО о 9:20. Ізмаїльська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, вночі 7 грудня армія РФ поцілила у припортову інфраструктуру Подунав’я. Внаслідок атаки загинув 56-річний водій вантажівки. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

У Повітряних силах повідомили, що основні напрямки удару під час нічної тривоги – Хмельниччина та Одещина.

У регіоні повітряна тривога прозвучала вночі о 0:49, під час неї Повітряні сили інформували, що ударні БпЛА з Чорного моря атакують південь Одещини. Пізніше повідомляли про рух "шахедів" у напрямку Рені.

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