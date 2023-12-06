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Військові зможуть бронювати квитки на потяг онлайн
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Військові зможуть бронювати квитки на потяг онлайн

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ЗСУ зможуть замовляти квитки на потяги "Укрзалізниці"
Відправлення Потягу Єднання України, 2016 рік, архівне фото: УНІАН

"Укрзалізниця" запускає сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Тепер якщо потрібних квитків нема у продажу, військові зможуть забронювати їх онлайн.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Що потрібно військовому, щоби купити квиток на потяг

  • залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда;
  • після заявки на електронну пошту, яку зазначив військовий, прийде спеціальний код;
  • викупити квиток у касі не пізніше ніж за 1 годину до того, як потяг рушить;
  • коли прийдете забирати квиток, необхідно показати військовий квиток або посвідчення офіцера;
  • бронювати можна і для себе, і для побратимів, із якими боєць їхатиме.

Спецзамовлення доступне на 17 маршрутів, найпопулярніших серед бійців ЗСУ. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій, та з цих міст.

Чому нова послуга для військових буде зручнішою

Раніше військові бронювали квитки через військового коменданта. Це ускладнювало процес та фактично унеможливлювало поїздку день у день. Потрібно було спершу особисто прийти до військового коменданта, а потім на вокзал, щоби викупити квиток.

"Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили", — уточнює голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

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