Велика Британія та Норвегія створюють коаліцію на підтримку України

У понеділок, 11 грудня, відбудеться запуск британсько-норвезької коаліції на підтримку України.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Норвегії.

Зазначається, що створення спільної коаліції на підтримку України відбудеться у Лондоні під керівництвом міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса та міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама.

Міністерство опублікувало запрошення для представників медіа на зустріч із міністрами оборони Британії та Норвегії, під час якої вони дадуть коментарі.

Що відомо про допомогу Сполученого Королівства

Велика Британія є одним із головних партнерів, які надають Україні військову допомогу у боротьбі з російською агресією. Одним із останніх "передач" були ракети Martlet. Вони є ефективними у боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема іранських "шахедів", які використовує Росія у війні проти України.

У листопаді до державного бюджету України надійшло близько 400 млн доларів США під гарантію Великої Британії через трастовий фонд Світового банку. Їх спрямують на пенсії та зарплати медиків.

Що відомо про допомогу Норвегії

18 жовтня в Міністерстві енергетики України повідомили, що норвезький уряд виділяє 1,5 мільярда крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку.

13 листопада Норвегія виділила 1 мільярд крон (приблизно 84,1 млн євро або 89,8 млн доларів) на гуманітарну допомогу для України.

А 22 листопада країна внесла 240 мільйонів норвезьких крон (приблизно $22 млн) до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE), заснованого Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій Світового банку (MIGA).