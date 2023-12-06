НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Велика Британія та Норвегія створюють коаліцію на підтримку України
НорвегіяВЕЛИКА БРИТАНІЯПодіїСвітВійнаЗброя і технології

Велика Британія та Норвегія створюють коаліцію на підтримку України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прибуває на засідання кабінету міністрів на Даунінг-стріт у Лондоні, 5 вересня 2023 р. Фото: AP /Kirsty Wigglesworth

У понеділок, 11 грудня, відбудеться запуск британсько-норвезької коаліції на підтримку України.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Норвегії.

Зазначається, що створення спільної коаліції на підтримку України відбудеться у Лондоні під керівництвом міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса та міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама.

Міністерство опублікувало запрошення для представників медіа на зустріч із міністрами оборони Британії та Норвегії, під час якої вони дадуть коментарі.

Що відомо про допомогу Сполученого Королівства

Велика Британія є одним із головних партнерів, які надають Україні військову допомогу у боротьбі з російською агресією. Одним із останніх "передач" були ракети Martlet. Вони є ефективними у боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема іранських "шахедів", які використовує Росія у війні проти України.

У листопаді до державного бюджету України надійшло близько 400 млн доларів США під гарантію Великої Британії через трастовий фонд Світового банку. Їх спрямують на пенсії та зарплати медиків.

Що відомо про допомогу Норвегії

18 жовтня в Міністерстві енергетики України повідомили, що норвезький уряд виділяє 1,5 мільярда крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку.

13 листопада Норвегія виділила 1 мільярд крон (приблизно 84,1 млн євро або 89,8 млн доларів) на гуманітарну допомогу для України.

А 22 листопада країна внесла 240 мільйонів норвезьких крон (приблизно $22 млн) до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE), заснованого Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій Світового банку (MIGA).

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Норвегія надасть $23,1 млн на продовольчу безпеку в Україні
Норвегія надасть $23,1 млн на продовольчу безпеку в Україні
Норвегія готова закрити пункти пропуску з Росією
Норвегія може закрити КПП на кордоні з Росією слід за Фінляндією
Норвегія приєдналась до цільового фонду підтримки реконструкції та економічного розвитку України
Норвегія приєдналась до цільового фонду підтримки реконструкції та економічного розвитку України
У Норвегії буде кримінальна відповідальність за конверсійну терапію для ЛГБТ
У Норвегії буде кримінальна відповідальність за конверсійну терапію для ЛГБТ
На початок