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В Україну повернули 8 дітей — Лубінець
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В Україну повернули 8 дітей — Лубінець

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В Україну повернули 8 дітей — Лубінець
Фото: з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Вісьмох українських дітей повернули в Україну у середу, 6 грудня, завдяки спільній роботі з Катаром.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні, у День Святого Миколая, команда нашого Офісу зустрічає чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців на рідній українській землі", — написав Лубінець.

Вік дітей, яких поевернули, — від 8 до 18 років.

Їхній шлях повернення напрацьовувала команда омбудсмана спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA, пояснив Лубінець.

"Це вдалося зробити завдяки спільній роботі із Державою Катар, який вже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ. Для нашої держави важлива кожна наша дитина, тож і повернення відбуваються як із РФ, так і з ТОТ", — написав омбудсман.

Лубінець висловив вдячність ЮНІСЕФ, Посольству України в Білорусі, БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновниці Маріам Ламберт та адміністрації ДПСУ.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на катарського посадовця, який займався організацією операції, повідомляло, що Росія за посередництва Катару погодилася повернути ще шістьох викрадених українських дітей до їхніх родин.

За словами співрозмовника газети, планувалося, що 5 грудня група з шести дітей покине Москву та вирушить через Білорусь до України.

Як також вказувало видання WP, державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер заявив, що дітям від 8 до 15 років.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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