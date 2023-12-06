Конгрес США має ухвалити пакет допомоги Україні — Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Конгрес має ухвалити пакет додаткової допомоги для України.

Про це Джо Байден сказав під час звернення 6 грудня.

"Сьогодні я хотів би сказати про нагальну відповідальність. Конгрес має відстоювати потреби національної безпеки Сполучених Штатів. І, відверто кажучи, наших партнерів також. Це не може чекати. Конгрес має ухвалити додаткове фінансування для України, перш ніж вони розійдуться на свята — ось так просто", — сказав президент США.

Байден наголосив, що якщо зараз припинити підтримку України, то це лише "заохотить інших агресорів".

"Подумайте, якщо ми не підтримаємо Україну, що зробить решта світу? Що робитиме Японія, яка підтримує Україну, що буде з G7? Що буде з нашими союзниками по НАТО? Що вони будуть робити? Якщо ми зараз зупинимось — це лише заохотить інших агресорів. Тому я закликаю Конгрес зробити щось і зробити правильно. Бути з народом України. Виступити проти Путіна, виступити за свободу буквально. Давайте робимо це", — сказав він.

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не включає додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.

6 грудня Сенат США оприлюднив пакет національної безпеки вартістю приблизно у 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також на безпеку південного кордону. У короткому викладі 167-сторінкового законопроєкту говориться, що цей захід забезпечить понад 15 мільярдів доларів на підтримку України, охоплюючи такі сфери, як "військова підготовка, обмін розвідданими" та "збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".