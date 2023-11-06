У Софіївському водосховищі на Кіровоградщині орендарі без дозволу спустили воду. Про це Суспільному сказала начальниця регіонального офісу водних ресурсів Катерина Гайдук. Водосховище розташоване на річці Сугоклія у Компаніївській громаді Кропивницького району. Суспільне дізнавалося, до чого може призвести обміління.

Чи позначилося обміління на криницях людей

Поряд з водосховищем розташоване село Голубієвичі. Тут живуть 320 людей. На рівень води у криницях та свердловинах спуск води у сховищі не вплинув, розповів староста Сергій Лаврусенко.

"У нас централізоване водопостачання, дві свердловини по 100 з чимось метрів. У літній період води там не вистачає, але тоді БАМ був набраний. Виходить, що вода не від БАМу поступає у ці свердловини".

Місцевий житель Микола Дмитренко розповів, що його криниця раніше мала глибину 22 метри.

"Зараз я не знаю, але воно 700 літрів як накачувало, так і накачує".

Микола Дмитренко біля свердловини у своєму дворі. Фото: Суспільне Кропивницький

Як спуск води може вплинути на рибу

За підрахунками представника відділу іхтіології Держагентства меліорації та рибного господарства Андрія Бірюкова, на верхній частині водосховища (біля дамби) рівень води впав на чотири метри.

"Вода з берегів відійшла майже на середину самого водосховища, що значно шкодить водосховищу. Держрибагентство може контролювати виключно загибель аборигенних видів риб. На даному етапі ми їх загибелі не побачили. Оскільки це є об’єктом аквакультури, то орендарі земель водного фонду самі зариблюють і використовують цей ставок для своїх інтересів".

Іхтіолог Андрій Бірюков каже, що на місцеві види риб спуск води не вплинув. Фото: Суспільне Кропивницький

Чи знали в громаді про спуск води

Згідно з договорами земельні ділянки загальною площею понад 65 гектарів під водосховищем у 2009 році передали в оренду підприємству "РибХозТорг-Кіровоград" для рибогосподарських потреб, розповів голова громади Олександр Маслюков. Термін оренди склав 25 років. За словами Олександра Маслюкова, орендна плата сплачується постійно — 25 тисяч гривень на рік.

Зі слів голови, про те, що у водосховищі спустили воду, дізнався з соцмереж.

"Представники власника орендованої цієї водойми повідомили, що вони мають намір спустити рівень води, що у них офіційно оформлені всі дозволи від Держводагентства. Їхні пояснення були — для того, щоб відремонтувати дамбу. Ми як орган влади маємо тільки контролювати й доводити до відома жителів, коли саме буде проводитися цей спуск. У нас поки не було офіційного повідомлення".

Голова громади Олександр Маслюков каже, що їм офіційно не повідомляли про плани спустити воду. Фото: Суспільне Кропивницький

Позиція регіонального офісу водних ресурсів

Орендарі повинні були отримати дозвіл на спуск води від регіонального офісу водних ресурсів, пояснила його начальниця Катерина Гайдук.

"Цей скид води здійснюється несанкціоновано. Жодних дозвільних документів орендар чи користувач не отримував у регіональному офісі водних ресурсів. На сьогодні уже скинули із водосховища півтора мільйона метрів кубічних води, і ми ще місяць тому звернулися до органів, до повноважень яких належить контроль за дотриманням роботи водних об’єктів, — до Компаніївської селищної ради й до державної екологічної інспекції".

Воду спустили без дозволу, кажуть у регіональному офісі водних ресурсів. Фото: Суспільне Кропивницький

Чи мають висновки про спуск води екологи

Начальник відділу екоінспекції Придніпровського округу Сергій Погребняк пояснив, що не можуть провести перевірку наслідків спуску води у водосховищі.

"Згідно з постановою 303 Кабміну від 13 березня 2022 року перевірки будь-яких суб’єктів господарювання заборонені. Але водночас дерева, чагарники засихають, оскільки води не стає. Також порушується режим роботи інших водних об’єктів, які розташовані нижче по річищу від цього водосховища".

Штраф екоінспекції підприємству за роботу без дозволу складає 136 гривень.

Екологи кажуть, що поряд можуть засохнути дерева й чагарники. Фото: Суспільне Кропивницький

Як пояснюють спуск води орендарі водосховища

Воду спустили, щоб не було подальшого руйнування дамби, пояснив представник підприємства "РибХозТорг-Кіровоград" Олександр, який не назвав свого прізвища.

"Це для упередження техногенної катастрофи. Ми робимо ремонт засувки, по-народному, крану діаметром 800 міліметрів і вагою десь близько чотири з половиною тонни. Ці послуги орієнтовно становитимуть 150-200 тисяч гривень. А ремонт частини дамби — десь майже 200 тисяч гривень. Якщо не ремонтувати, то у весняний період, коли є опади й підводні ґрунтові води, це частково небезпечно".

Олександр сказав, дозвіл у регіональному офісі водних ресурсів не взяли, бо не знали про це.

"Вони могли як органи державної влади повідомити про те, що треба там брати дозвіл, проблема не у дозволі, проблема, як дозвіл цей видається. Було повідомлено керівнику Компаніївської громади, що планується скид води для проведення ремонтних робіт. Оскільки це осінній період, флора і фауна перебувають у режимі спокою, немає там молоді риб, немає гніздування. І до зими (термін цементування бетону 21 день), тобто до морозів це треба було зробити".

Олександр каже, з приводу несанкціонованого спуску води до підприємства з претензіями ніхто не звертався.