Жителька села Дмитрівка Кропивницького району Кіровоградської області Ганна Дорофєєва 2 листопада відзначила 100-річчя. Вона пережила Голодомор, Другу світову і мріє про перемогу України. Своїм секретом довголіття вважає любов до праці й постійний рух. Тричі на день робить гімнастику.

У родині, де народилася Ганна Дорофєєва, було четверо дітей. Мама виховувала їх сама.

"Робили в колгоспі ми. Мама сапала буряк, а ми їй попереду проривали рядочки, щоб вона більше висапала. Жили бідно, тримали козу. Коза нас рятувала. У голодовку було дуже-дуже тяжко. Ми були пухлі. Мама робила і носила нам зі степу макуху варену із соєю, і ми їли тричі в день потроху", — розповіла жінка про своє дитинство.

Ганна Дорофєєва в юності.

У 17 років, у 1941-му, дівчина добровільно пішла в партизанський загін. Там була медичним інструктором. Разом з іншими юнаками й дівчатами підривала потяги, управи, розклеювала вночі листівки й займалася диверсіями. Отримала звання старший лейтенант. Має орден за мужність. У 24 роки вийшла заміж й народила трьох дітей.

"Тоді молодих хлопців не було, — розповіла Ганна Дорофєєва. — На 12 років старший Дорофєєв Павло Степанович. Прожила з ним 49 років і 8 місяців. Працювала я на маслозаводі лаборантом і робила в колгоспі. Сапала й буряк, і кукурудзу, і соняшник. Тоді нам не давали відпочивати. Навіть домогосподарок виганяли на роботу. Я робити люблю. Дітей гляділа, онуків гляділа".

Чоловік довгожительки Павло Дорофєєв. Фото: Суспільне Кропивницький

Нині її родина — це 18 людей: діти, внуки, правнуки. Бабуся живе сама. Ні до кого з дітей переїжджати не хоче. Хатню роботу виконує самостійно. Лише другий рік як перестала обробляти город. Щодня гуляє на свіжому повітрі й тричі на день робить гімнастику.

"Снідаю, руки з милом мию, таблетки п’ю від тиску і судом. А так нічого. Хворобами ніякими не боліла, апендицит тільки вирізали. Думаю ще жити. Діти хочуть, щоб я жила. Онуки, правнуки, люблять мене".

Син Валерій Дорофєєв (ліворуч) і онука Альона Півовар (праворуч) допомагають довгожительці по господарству. Фото: Суспільне Кропивницький

Ганна Дорофєєва робить гімнастику. Фото: Суспільне Кропивницький

Біля хати зробили поручні, щоб бабусі було зручно спускатися. Фото: Суспільне Кропивницький

У родині Ганна Дорофєєва не перша довгожителька, розповів її син Валерій. Її дід прожив 101 рік. Син і онука Альона допомагають по господарству. Вони живуть в цьому ж селі.

"Я дуже рада, що бабуся дожила до цього часу, я хочу, щоб вона нас радувала і надалі", — розповіла Альона Півовар.

Валерій Дорофєєв, Ганна Дорофєєва, голова громади Наталія Стиркуль і Альона Півовар. Фото: Суспільне Кропивницький

Ганна Дорофєєва і Наталія Стиркуль. Фото: Суспільне Кропивницький

Ганна Дорофєєва — найстарша жителька Дмитрівської громади, розповіла голова Наталія Стиркуль. Назвала бабусю "місцевою зірочкою".

"Вона надихає своїм оптимізмом, не зважаючи, скільки біди пережила у своєму житті, — каже Наталія Стиркуль. — Людина дуже активна. Вона, мабуть, років до 97, до повномасштабної війни, брала участь у всіх заходах на дні села. Підіймалася на сцену, була біля пам’ятника, зустрічалася з молоддю. Активна, позитивна, доброзичлива".

Ганна Дорофєєва мріє про перемогу.

"Перемога буде наша. Ми таку війну із Гітлером перемогли. І з Росією переможемо".