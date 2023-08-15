Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен допустив, що Україна може вступити у НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території.

Про це він заявив під час публічної дискусії у норвезькому місті Арендаль, повідомляє видання VG.

Водночас Єнссен вказав, що відповідне рішення має ухвалювати лише Київ.

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства у НАТО", — зазначив керівник апарату генерального секретаря Альянсу.

Відповідаючи на уточнення VG, він сказав, що дискусії про майбутній статус України в контексті НАТО після війни вже тривають, і в них, зокрема лунають опції з відмовою Києва від частини території.

"Не кажу, що має бути саме так, але це може бути ймовірним рішенням", — додав Єнссен.

У МЗС відреагували на заяву Єнссена

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко підкреслив, що розмови про вступ України у НАТО в обмін на відмову від частини територій є "абсолютно неприйнятними".

"Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в Альянсі", — підсумував представник МЗС.

Реакція Ради нацбезпеки й оборони

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що "це дивний вкид" з боку НАТО.

"Сьогодні один діяч з НАТО зробив заяву доволі дивну, стосовно наших земель, що нам треба поступитися нашими територіями в обмін на членство в Альянсі. Дивний вкид, абсолютно незрозумілий, для чого це зроблено. Для того, щоб помацати наші нерви? Так не треба. Ми в доброму стані, починаючи з 24 лютого 2022 року", — сказав посадовець.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський за підсумками саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі, наголосив, що Україна ніколи не поступиться своїми територіями, "навіть якщо це село, в якому живе один дід".

Що отримала Україна під час саміту НАТО

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться й умови будуть виконані".

Перспективи вступу України в НАТО

30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.