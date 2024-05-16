У НАТО оцінили здатність армії РФ вчитися на своїх помилках

Після початкових невдач у війні проти України російська армія відступила, з’ясувала, які у них проблеми, і в деяких випадках вони успішно їх виправили.

Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі.

"У деяких випадках вони внесли покращення. У деяких — не змогли. Це завдання ЗСУ знайти ті ділянки, які не були покращені, і використовувати їх, і захиститися від тих речей, які були покращені. Але російські військові зарекомендували себе як організація, яка готова і здатна виправляти свої помилки та рухатися вперед, і продемонструвала певну стійкість в цьому", — сказав він.

За словами генерала, війна — змагальна справа і українці продемонстрували здатність до інновацій.

"Те, що ви робите, — важливе лише відносно до того, що зробила інша сторона. Здатність українців до інновацій, до адаптації, до створення нових технік на ходу справді неперевершена. І я думаю, що всі ми багато чому вчимося, переглядаючи українську адаптацію до поля битви", — сказав Каволі.

Командувач сил НАТО у Європі також зазначив, що в армії РФ з'явилися покращення, зокрема росіяни стали активніше використовувати засоби радіолокаційної боротьби.

"Наприклад, на початку, використання РЕБ практично не існувало.А тепер ви бачите, що зараз цього стає більше. І ми були здивовані насправді, що це не використовувалося раніше. З логістикою, напевно, трохи краще, ніж на початку війни, бо вони про це не думали, бо вважали, що це триденна війна", — сказав він.

Водночас Бауер зазначив, що російський військово-промисловий комплекс працює ефективніше і швидше, ніж в Європі та Північній Америці.

"Я думаю, що є багато речей, які вони покращили. Але є ряд речей, які вони не покращили. Якщо ви подивитеся на якість військ, вони все ще мають велику проблему з тим, щоб нові війська були навчені на належному рівні. Тож тепер у них більше військ, але якість військ нижча, ніж у тих військ, з якими вони почали конфлікт", — сказав генерал.

За його словами, це пов’язано з тим, що багато офіцерів загинули на початку війни і зараз вони не можуть навчати молодші війська.

"Тож я думаю, що це одна з проблем, яка їх переслідує, і яку вони не вирішили. А інша – обладнання для сил – неідеальне, воно не краще, ніж обладнання, з яким вони починали війну", — сказав Бауер.

Раніше у ГУР повідомили, що Москва збільшує агітаційні заходи у регіонах РФ, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію.

За даними британської розвідки, у 2024 році російська армія хоче залучити близько 400 тисяч військових-контрактників, щоб компенсувати значні втрати у війні проти України.