Армія РФ не має ресурсів для стратегічного прориву фронту в Україні — Каволі

Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що армія РФ не має необхідної кількості ресурсів для "стратегічного прориву" фронту в Україні.

Про це він сказав під час засідання військового комітету начальників штабів оборони Альянсу 16 травня, передає кореспондентка Суспільного.

"Росіяни не мають необхідної кількості (військ, — ред.) для стратегічного прориву. Ми в це не віримо. Мало того, вони не мають навичок і можливостей, щоб це зробити, щоб діяти у такому масштабі, необхідному для використання будь-якого прориву для отримання стратегічної переваги", — сказав Каволі.

Командувач сил НАТО у Європі зазначив, що у росіян є здатність просуватись на місцевому рівні, і "вони дещо з цього зробили", але "зазнали певних локальних втрат".

Генерал наголосив, що перебуває у "дуже тісному контакті" колегами із ЗСУ і висловив впевненість, що українська армія триматиме лінію фронту й надалі.

Відповідаючи на питання, чи почала Росія літній наступ Каволі зазначив, що неможливо знати напевно, що "противник збирається робити".

"Очевидно, вони наступають на південний схід, у бік Харкова. Очевидно, вони мають намір повернути частину території, яку втратили торік в Україні. Точна послідовність і те, як вони збираються це зробити, може бути не зовсім зрозумілою, але краще залишити такі речі нашим українським колегам. Вони, ймовірно, не розповідають, скільки вони знають про наміри іншої сторони. Чи це літній наступ? Знаєте, ніколи не можна бути впевненим", — сказав він.

Водночас генерал зазначив, що союзники не бачать великих ресурсів, які "десь накопичуються".

"У Росії зараз проходить стандартна мобілізація – призов на військову службу раз на пів року. Але поки що це майже не пов’язано з конфліктом", — сказав Каволі.

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер зазначив, що ситуація не змінюється настільки, щоб українська влада була почати переговори з РФ.

"Я вважаю, що ЗСУ борються за те, щоб повернути землю, яка належить їм. А це важко. Для цього потрібно багато зробити. І це буде непросто, але росіянам теж нелегко повернути те, що українські збройні сили відвоювали у них, тому що українські сили повернули 50% території, яку Росія захопила на початку війни. Тож російські сили зараз захоплюють це, але це не стратегічні досягнення, це не стратегічні успіхи", — сказав він.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони зірвали плани російських військ зайти вглиб Вовчанська та закріпитися, їхня активність на Харківському напрямку значно знизилась. Тривають бої й на інших напрямках.